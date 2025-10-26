Резкое нет от Гильермо дель Торо: почему режиссёр сравнил ИИ с монстром Франкенштейна

Режиссёр Гильермо дель Торо заявил о полном отказе от использования искусственного интеллекта в своём творчестве.

Гильермо дель Торо

Как пишет Variety, cвоё категоричное решение мэтр кинематографа объяснил, проведя параллель с сюжетом своего нового фильма.

По словам дель Торо, генеративный ИИ не вызывает у него никакого интереса. На прямой вопрос о своей позиции режиссёр ответил предельно кратко: "Я лучше умру".

Он также сравнил создателей искусственного интеллекта с персонажем своего нового фильма — Виктором Франкенштейном. Дель Торо отметил, что хотел показать в учёном высокомерие, характерное для современных разработчиков технологий.

Режиссёр подчеркнул, что обществу необходимо задуматься о последствиях стремительного развития ИИ. По его мнению, эта ситуация является повторением классической истории о творце, не способном контролировать своё создание.