Восторг и недоумение: что вызвало споры вокруг фильма Алиса в Стране чудес с Анной Пересильд

2:48
Кино

В российский прокат вышел фильм-мюзикл "Алиса в Стране чудес" — масштабный проект, снятый с размахом и вниманием к визуальной стороне. Главную роль исполнила шестнадцатилетняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд. Её дебют в крупном мюзикле вызвал оживлённые обсуждения: кто-то увидел в юной звезде будущее российского кино, а кто-то — повод для критики.

Зрители в кино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрители в кино

Ожидания и реальность

Премьера "Алисы" сопровождалась громкими трейлерами и обещаниями режиссёра Сергея Хмельницкого переосмыслить знаменитую историю. Многие зрители готовились к смелому, ироничному фильму с социальными подтекстами. Однако вместо скрытых смыслов публика увидела классическую экранизацию мюзикла, близкую к театральному формату.

"Все ожидали, что в новой постановке авторы найдут в себе смелость или возможность заложить туда какие-то скрытые смыслы. Многие зрители, ну, в частности, критики этих смыслов там не увидели", — пояснил кинокритик Александр Голубчиков в беседе с сайтом "Страсти".

Почему зрители разделились

Часть аудитории осталась в восторге от визуала — красочных декораций, костюмов и музыкальных номеров. Другие посчитали, что мюзиклу не хватает драйва и эмоциональной глубины. Основной шквал обсуждений пришёлся на Анну Пересильд: зрителям показалось, что её игра слишком сдержанная.

В соцсетях появились комментарии о "каменном лице" актрисы, но Голубчиков просит не спешить с выводами. По его мнению, спокойствие героини оправдано замыслом режиссёра.

"Героиня оказывается в некоем сне или, как в одной из интерпретаций, в "подземной стране", то есть в загробном мире. И с каким лицом нужно находиться вот в этом загробном мире? Понятно, что с каменным", — отметил кинокритик.

Семейная школа актёрства

Юлия Пересильд не раз говорила, что не вмешивается в выбор ролей дочери, но помогает советом. В интервью актриса признавалась, что старается не создавать вокруг Анны ореол "дочери звезды", а даёт возможность пройти свой путь.

Для Анны участие в крупной музыкальной постановке — серьёзный шаг после успеха сериала "Слово пацана". Голубчиков считает, что у девушки достаточно потенциала, чтобы стать самостоятельной актрисой, а не просто "дочерью знаменитости".

"Актриса молодая, ей всего 16 лет. У неё пока не очень большой опыт работы в кино. Всё-таки там и мама прекрасная актриса, и папа замечательный режиссёр. Так что есть чему поучиться", — добавил Голубчиков.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
