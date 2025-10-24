Так плохо, что даже хорошо: зрители Кинопоиска выбрали 5 фильмов, из-за которых можно поссориться

Шедевр или полный провал? Пользователи Кинопоиска выбрали 4 фильма, из-за которых вы точно поспорите с другом

Эти картины способны поссорить даже самых близких друзей. Одни считают "Варкрафт" настоящим шедевром, другие — абсолютным трешем. А как насчёт пятого эпизода "Звёздных войн"? Один зритель ставит 10 из 10, другой — не больше единицы.

Команда "Кинопоиска" спросила пользователей, какие фильмы вызывали у них самые жаркие споры и настоящие "баталии" с друзьями. После изучения комментариев были выбраны четыре наиболее показательных примера того, как люди по разному оценивают одни и те же кинокартины.

Варкрафт

Оценка на Кинопоиске: 7.6

Один из пользователей написал: "Из-за "Варкрафта” спорили, друг его смотрел раз 6, я осилил раз и влепил 5/10". Классический пример того, как вкусы зрителей расходятся.

"Варкрафт" (2016) — масштабная экранизация легендарной игровой вселенной, знакомой миллионам геймеров. Однако те, кто никогда не интересовался стратегиями, могли пройти мимо, не вникнув в детали. Отсюда и разница в восприятии: фанаты восторгаются, а случайные зрители теряются в сюжетных линиях.

Производство фильма растянулось на долгие годы. Ещё в 2006 году студия Legendary Pictures приобрела права у компании Blizzard, создателя оригинальной игры. И проект считался настолько важным, что, когда одиозный режиссёр Уве Болл (прославившийся своими провальными экранизациями игр) выразил желание снять фильм, Blizzard резко отказала. Как сообщало издание Eurogamer, компания заявила: "Мы не продадим права на фильм, а уж вам и подавно", объяснив, что "плохая экранизация может отпугнуть новых игроков".

Поначалу режиссёром планировался Сэм Рэйми ("Человек-паук", "Зловещие мертвецы"), однако в 2013 году он покинул проект. Рулевое место занял Дункан Джонс, автор "Исходного кода". Съёмки завершились в 2014-м, но работа над спецэффектами растянулась почти на два года. Для фильма даже создали отдельный язык орков.

В американском прокате "Варкрафт" провалился, зато мировые сборы — около 440 миллионов долларов - спасли проект.

От редакции скажем прямо: твёрдая семёрка. Фильм визуально впечатляет, но в сюжетных переплетениях легко запутаться.

Анора

Оценка на Кинопоиске: 6.4

Один из зрителей признался: "Анора. (Я 10 влепил, а все друзья хейтили)".

Эта комедийная драма 2024 года от режиссёра Шона Бейкера стала идеальным примером разногласий между публикой и критиками. Картина о богатом наследнике, влюбившемся в стриптизёршу, получила высочайшее признание — "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, где ей аплодировали стоя почти 10 минут. Это первая американская лента с 2011 года, завоевавшая главный приз.

Кроме того, "Анора" выиграла пять "Оскаров" (из шести номинаций), включая "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучшую женскую роль". Актёр Юрий Борисов стал первым российским актёром, номинированным на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

При бюджете всего 6 миллионов долларов фильм собрал более 59 миллионов, а съёмки длились всего 37 дней. Разрыв между оценкой зрителей на "Кинопоиске" (6.4) и наградами говорит сам за себя: у "Аноры" одинаково много поклонников и хейтеров.

Реальные упыри

Оценка на Кинопоиске: 7.5

Один из пользователей поделился: "Мои друзья сказали, что "Реальные упыри” — фигня какая-то…"

Однако назвать этот фильм "фигнёй" язык не повернётся. Псевдодокументальная комедия Тайки Вайтити - лёгкая, ироничная и по-домашнему уютная. В центре сюжета — вампиры из разных эпох, вынужденные жить в современной Новой Зеландии. Абсурдный замысел, но в этом и весь шарм. Юмор здесь намеренно нелепый, но при этом заразительно смешной: "Полагаю, мы пьем кровь девственников, потому что это круто звучит".

Фильм оказался настолько удачным, что породил целую мини-вселенную:

"Паранормальный Веллингтон" (2018-2022) — сериал о неуклюжих полицейских из фильма;

"Чем мы заняты в тени" (2019-…) — спин-офф о вампирах, переехавших в Нью-Йорк.

Так что все споры здесь упираются исключительно в чувство юмора. Либо вы на одной волне с авторами, либо вам это покажется "глупостью".

Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар

Оценка на Кинопоиске: 8.1

"Меня товарищ пытался убедить, что "Империя наносит ответный удар” не лучшая часть серии. Мы бились несколько недель", — вспоминает один из пользователей.

Этот фильм по праву считается эталоном жанра. Он занял 15-е место в списке IMDb "250 лучших фильмов всех времён" и стал самым кассовым проектом 1980 года.

Многие не знают, через какие трудности проходило производство. Лукас нанял сценаристку Ли Брэкетт, но она скончалась, успев завершить лишь черновик. Режиссёр переписал сценарий сам, добавив легендарный сюжетный поворот. Знаменитая фраза "Люк, я твой отец" держалась в строжайшей тайне. В текстах актёров даже была фальшивая сцена, где Вейдер говорил: "Оби Ван убил твоего отца!" — чтобы никто не догадался о настоящей развязке.

Откровение Марку Хэмиллу сообщили всего за десять минут до съёмки сцены. Истинный смысл знали только трое — сам Хэмилл, Джордж Лукас и режиссёр Ирвин Кершнер.

И всё же, как показывает практика, даже "Империю" можно критиковать — а споры вокруг неё для фанатов стали почти ритуалом.

Акулий торнадо

Оценка на Кинопоиске: 3.3

Автор издания uznayvse пишет: "Мой лучший друг месяцами пытался уговорить меня посмотреть этот "треш-шедевр", уверяя, что это один из самых смешных фильмов категории "B". Я сопротивлялся как мог, но в итоге сдался. И, честно говоря, пожалел. Ничего более абсурдного и скучного я не видел. Моя оценка — 2/10 (и то лишь за сцену, где акула из торнадо цепляется за вертолёт). Друг же поставил 9/10 со словами: "Есть же еще и вторая часть!"

К слову, последующих частей оказалось шесть.

Если вы всё-таки хотите узнать сюжет первой — пожалуйста: гигантский ураган затапливает Лос-Анджелес, и смерч, поднимающий воду из океана, выбрасывает акул прямо на город. Звучит безумно? Зато за границей фильм получил неожиданную любовь: на Rotten Tomatoes у него 77% "свежести" с описанием — "Гордый, бесстыдный и славно безмозглый, "Акулий торнадо” даёт новое определение выражению — так плохо, что даже хорошо".