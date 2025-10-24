Жизнь после Девчат: шокирующие судьбы любимых актёров, о которых вы не знали

Судьбы звёзд фильма "Девчата" сложились непросто. Жизнь артистов оказалась полна трагедий, алкоголизма и одиночества.

Фильм "Девчата" — одна из тех картин, которая до сих пор любима многими поколениями зрителей. Мы снова и снова смеёмся над знакомыми шутками, которые давно стали частью повседневной речи. Фразы героев, произнесённые когда-то с экрана, уже давно перешли в разряд крылатых выражений. Но за ярким фасадом этой романтической комедии о любви и дружбе скрываются гораздо более мрачные истории. У многих актёров, принявших участие в фильме, судьба оказалась трагичной.

Николай Рыбников

Артист, сыгравший лесоруба Илью Ковригина, оказался воплощением романтичного и сильного героя на экране. В жизни Рыбников был женат на актрисе Алле Ларионовой. Причём свадьба состоялась, когда она уже ожидала ребёнка — но не от своего мужа. Несмотря на это, Николай всю свою жизнь буквально носил свою жену на руках, а она воспринимала его преданность и заботу как нечто само собой разумеющееся. В 1980-х Рыбников снимался всё реже, поскольку здоровье стало подводить. Как пишет "Царьград", в 1990 году актёр ушёл из жизни, тихо, во сне, не дожив до 60 лет. Лишь тогда Ларионова осознала, какой огромной утратой для неё стал уход мужа. Она пережила его на целое десятилетие.

Надежда Румянцева

Её партнёром по фильму был Николай Рыбников, и на экране она воплотила образ хрупкой, очаровательной Тоси Кислицыной, выпускницы кулинарного училища. Эта роль сразу сделала Румянцеву всенародно любимой актрисой. Личная жизнь Надежды не была гладкой: первый брак закончился неудачно, но второй оказался более удачным. Она вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна и прекратила сниматься в кино, посвятив свою жизнь путешествиям с ним по миру. Вскоре актриса с улыбкой признавалась, что ни разу не пожалела о своём уходе из киноиндустрии, так как в её доме царили уют и счастье.

Однако в 2004 году её жизнь изменилась. Вооружённые преступники ворвались в дом Румянцевой и её мужа, чтобы ограбить их. Актриса получила серьёзную черепно-мозговую травму. С тех пор её мучили невыносимые головные боли. Румянцева так и не смогла оправиться от пережитого, и в 2008 году её не стало. Её муж, Вилли Хштоян, ушёл из жизни весной 2025 года.

Станислав Хитров

Актёр, сыгравший Филю Егорова — конкурента главного героя, Ковригина, запомнился зрителям, несмотря на короткое экранное время. Однако после "Девчат" его карьера пошла на спад. В середине 1970-х он пережил развод с женой, что сильно сказалось на его психическом состоянии. Хитров начал злоупотреблять алкоголем, что привело к тяжёлым проблемам со здоровьем. В 1985 году, за месяц до 49-летия, актёр умер от пневмонии.

Виктор Байков

Его персонаж Ксан Ксаныч в "Девчатах" был противоречивым, но трогательным. Роль в этом фильме стала первой для Байкова, хотя на момент съёмок ему было уже 39 лет. После этого он снялся во множестве фильмов и стал одним из ведущих актёров Театра сатиры. Но проблемы со здоровьем не обошли его стороной. Байков страдал от сахарного диабета, который в итоге лишил его обеих ног. Несмотря на это, режиссёры продолжали приглашать актёра на роли, в которых он мог сидеть. Байков работал до последних дней своей жизни, а в июле 1993 года не стало великого актёра.

Инна Макарова

Актриса, сыгравшая роль Нади Ерохиной — одинокой соседки Тоси, проживала не менее драматичную жизнь, чем её экранная героиня. Она пережила болезненный развод с Сергеем Бондарчуком, когда он ушёл к Ирине Скобцевой. Эта утрата была для Макаровой тяжелейшим ударом. Вторым её мужем стал врач Михаил Перельман, который ушёл из жизни в 2013 году. Актриса замкнулась в себе, и уже в возрасте 86 лет стала избегать общения с окружающими, редко выходила из дома и почти не давала интервью.

Николай Погодин

Погодин, сыгравший в "Девчатах" веселого и задорного гармониста Сашку, в реальной жизни переживал душевную трагедию. Взрослый сын не мог вырваться из-под гнёта своей властной матери, которая часто манипулировала им, заманивая на застолья, где алкоголь лился рекой. Вскоре жена Погодина не выдержала и подала на развод, а сам актёр стал всё чаще злоупотреблять спиртными напитками. Однако он сумел побороть свою зависимость и был удостоен звания заслуженного артиста. Но его жизнь завершилась в одиночестве, и актёр ушёл из жизни, оставшись наедине с собой.

Таким образом, жизнь актёров "Девчат" была не менее драматичной, чем их экранизированные судьбы, наполненная трагедиями, потерями и борьбой с внутренними противоречиями.