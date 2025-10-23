От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта

Джордж Клуни и Адам Сэндлер обсудили творческое взаимовлияние в преддверии выхода их совместного фильма. Беседа актёров состоялась для Empire перед премьерой картины "Джей Келли" режиссёра Ноя Баумбака.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джорджа Клуни

Клуни особо отметил драматические роли коллеги, выделив работу в фильме "Любовь, сбивающая с ног".

"Это была первая роль, где мы увидели тебя не только в комедийном амплуа", — пояснил актёр.

Сэндлер в ответ подчеркнул профессиональную щедрость партнёра.

Во время обсуждения Клуни в шутку предложил вспомнить его роль в "Бэтмене". Сэндлер ответил комплиментом: "Бэтмен был твёрд как скала!". Он также добавил, что регулярно отправляет Клуни восхищенные сообщения о его работах.

Актёры рассказали о комфортной атмосфере на съёмочной площадке. По словам Клуни, их трейлеры напоминали студенческое общежитие, где царил дух творческого сотрудничества. Этот опыт напомнил ему работу над франшизой "Одиннадцать друзей Оушена", где успех строился на умении актёров передавать эстафету внимания зрителей.