Кризис звёзд: почему имена Марго Робби и Дуэйна Джонсона больше не спасают кассу голливудских фильмов

Киноиндустрия фиксирует системный кризис звёздной системы. Проекты с участием Марго Робби, Дуэйна Джонсона и Джулии Робертс демонстрируют стабильно низкие сборы в текущем сезоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Исключением стал только Леонардо ДиКаприо, чья драма собрала 200 миллионов долларов. Однако аналитики называют этот результат относительно скромным для уровня инвестиций и ожиданий.

"Аудитория стала слишком разумной, чтобы платить только за то, чтобы посмотреть на красивых людей на экране", — констатируют эксперты.

Зрители демонстрируют смещение предпочтений в сторону проверенных франшиз. Оригинальные истории с известными актёрами теряют конкуренцию даже при наличии положительных рецензий.

Культ личности постепенно перемещается в цифровое пространство, где молодое поколение выбирает блогеров вместо кинозвёзд. Стриминговые платформы активно используют этот тренд, предлагая актёрам выгодные контракты для производства сериалов.