Кризис звёзд: почему имена Марго Робби и Дуэйна Джонсона больше не спасают кассу голливудских фильмов

Киноиндустрия фиксирует системный кризис звёздной системы. Проекты с участием Марго Робби, Дуэйна Джонсона и Джулии Робертс демонстрируют стабильно низкие сборы в текущем сезоне.
Исключением стал только Леонардо ДиКаприо, чья драма собрала 200 миллионов долларов. Однако аналитики называют этот результат относительно скромным для уровня инвестиций и ожиданий.
"Аудитория стала слишком разумной, чтобы платить только за то, чтобы посмотреть на красивых людей на экране", — констатируют эксперты.
Зрители демонстрируют смещение предпочтений в сторону проверенных франшиз. Оригинальные истории с известными актёрами теряют конкуренцию даже при наличии положительных рецензий.
Культ личности постепенно перемещается в цифровое пространство, где молодое поколение выбирает блогеров вместо кинозвёзд. Стриминговые платформы активно используют этот тренд, предлагая актёрам выгодные контракты для производства сериалов.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?