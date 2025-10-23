Сюрреализм и хип-хоп: почему Атланта Дональда Гловера стала эталоном современной комедии

Сериал "Атланта" Дональда Гловера демонстрирует исключительные показатели на платформе Netflix. Проект сохраняет статус одного из наиболее высокооценённых комедийных шоу последнего десятилетия.

Четыре сезона сериала получили почти максимальные оценки от критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг составляет 98%, а Metacritic оценивает проект в 97 баллов. Издание The New Yorker охарактеризовало шоу как "неклассифицируемое сокровище".

Уникальность сериала проявляется в смешении жанров и форматов. Отдельные эпизоды представляют собой самостоятельные короткометражные фильмы. Сюрреалистический подход к освещению социальных тем сочетается с глубоким анализом хип-хоп культуры.

Саундтрек включает композиции ведущих исполнителей жанра. В сериале присутствуют камео известных рэп-исполнителей, включая участников группы Migos.