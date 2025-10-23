Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сюрреализм и хип-хоп: почему Атланта Дональда Гловера стала эталоном современной комедии

1:03
Кино

Сериал "Атланта" Дональда Гловера демонстрирует исключительные показатели на платформе Netflix. Проект сохраняет статус одного из наиболее высокооценённых комедийных шоу последнего десятилетия.

Зрители в кино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрители в кино

Четыре сезона сериала получили почти максимальные оценки от критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг составляет 98%, а Metacritic оценивает проект в 97 баллов. Издание The New Yorker охарактеризовало шоу как "неклассифицируемое сокровище".

Уникальность сериала проявляется в смешении жанров и форматов. Отдельные эпизоды представляют собой самостоятельные короткометражные фильмы. Сюрреалистический подход к освещению социальных тем сочетается с глубоким анализом хип-хоп культуры.

Саундтрек включает композиции ведущих исполнителей жанра. В сериале присутствуют камео известных рэп-исполнителей, включая участников группы Migos. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
