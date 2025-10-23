Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Даниэль Дэй-Льюис начал кинокарьеру с эпизодической роли в драме "Воскресенье, проклятое воскресенье". Картина 1971 года получила четыре номинации на премию "Оскар", а юный актёр тогда не был указан в титрах.

Дэниел Дей-Льюис
Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэниел Дей-Льюис

За последующие десятилетия он установил абсолютный рекорд. Дэй-Льюис остаётся единственным актёром, получившим три статуэтки киноакадемии за лучшую мужскую роль. Его награды за работы в фильмах "Моя левая нога", "Нефть" и "Линкольн" подтвердили уникальный статус.

Метод тотального перевоплощения стал профессиональной визитной карточкой артиста.

"Я не могу позволить себе выходить из роли во время съёмок. Мой персонаж не должен этого пережить", — объяснял актёр свой подход в интервью.

После заявления об уходе из профессии в 2017 году Дэй-Льюис объявил о возвращении. Новым проектом с его участием стала картина "Анемон", которую снял его сын. 

