Сверхразум под запретом: почему звезда Голливуда требует остановить гонку ИИ

Джозеф Гордон-Левитт выступил за временную остановку разработки систем искусственного интеллекта. Актёр присоединился к международной петиции, призывающей к установке чётких стандартов безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джозеф Гордон-Левитт

В своём видеообращении он поставил под сомнение целесообразность создания машин, превосходящих человеческий интеллект. Гордон-Левитт заявил, что технологические гиганты руководствуются в этой гонке прежде всего коммерческими интересами.

"Не нужно создавать сверхразум, пока мы не докажем, что это безопасно", — подчеркнул актёр.

Петиция описывает конкретные риски, включая массовую потерю работы и угрозу национальной безопасности.

Параллельно с активизмом Гордон-Левитт работает над художественным фильмом об искусственном интеллекте для стриминговой платформы Netflix. Главную роль в проекте исполнит актриса Рейчел МакАдамс.