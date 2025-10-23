Сверхразум под запретом: почему звезда Голливуда требует остановить гонку ИИ

Джозеф Гордон-Левитт выступил за временную остановку разработки систем искусственного интеллекта. Актёр присоединился к международной петиции, призывающей к установке чётких стандартов безопасности.
В своём видеообращении он поставил под сомнение целесообразность создания машин, превосходящих человеческий интеллект. Гордон-Левитт заявил, что технологические гиганты руководствуются в этой гонке прежде всего коммерческими интересами.
"Не нужно создавать сверхразум, пока мы не докажем, что это безопасно", — подчеркнул актёр.
Петиция описывает конкретные риски, включая массовую потерю работы и угрозу национальной безопасности.
Параллельно с активизмом Гордон-Левитт работает над художественным фильмом об искусственном интеллекте для стриминговой платформы Netflix. Главную роль в проекте исполнит актриса Рейчел МакАдамс.
