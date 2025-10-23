Идиот распространил фейк: резкое заявление Брижит Бардо, которое остановило траур

Брижит Бардо официально опровергла слухи о своей смерти. Соответствующее заявление потребовалось после публикации французского блогера Акабабе.
Автор сообщил в соцсетях о кончине легендарной актрисы на юге Франции.
"Я не знаю, кто тот идиот, который распространил фейковую новость о моей смерти сегодня вечером", — заявила Бардо.
Она подчеркнула, что чувствует себя хорошо и не планирует уходить из жизни.
Инцидент произошёл вскоре после выписки актрисы из медицинского учреждения. Она провела там три недели из-за серьёзного заболевания и перенесла операцию.
Сейчас Бардо находится в своём доме в Сен-Тропе. Её представитель подтвердил Daily Mail, что с состоянием здоровья звезды кино всё в порядке, и она восстанавливает силы.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?