От многократных отказов к согласию: как Дэвид Бекхэм убедил жену сняться в документальном проекте

Виктория Бекхэм рассказала о создании документального сериала на Netflix в интервью подкасту Skip Intro.

Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэвид Бекхэм

Певица призналась, что изначально отказывалась от участия в проекте.

"Я несколько раз говорила нет, когда Netflix предложили мне это", — объяснила Бекхэм.

Она сомневалась, что зрителям будет интересна её повседневная жизнь.

Решающую роль в принятии решения сыграл Дэвид Бекхэм. Супруг убедил Викторию, что документальный проект стоит сделать.

"Мой муж убедил меня, что это правильный шаг", — подтвердила дизайнер.

Бывшая участница Spice Girls также призналась в нервном ожидании реакции публики. Опыт работы с британскими таблоидами повлиял на её уверенность в себе.

Положительные отзывы зрителей стали для неё неожиданностью. Бекхэм отметила особую ценность сообщений от людей, которые узнали в её истории себя.

Проект вышел на платформе 9 октября и уже собрал первые отклики. Сериал стал продолжением успешного документального фильма о Дэвиде Бекхэме.