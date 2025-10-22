От многократных отказов к согласию: как Дэвид Бекхэм убедил жену сняться в документальном проекте

Виктория Бекхэм рассказала о создании документального сериала на Netflix в интервью подкасту Skip Intro.
Певица призналась, что изначально отказывалась от участия в проекте.
"Я несколько раз говорила нет, когда Netflix предложили мне это", — объяснила Бекхэм.
Она сомневалась, что зрителям будет интересна её повседневная жизнь.
Решающую роль в принятии решения сыграл Дэвид Бекхэм. Супруг убедил Викторию, что документальный проект стоит сделать.
"Мой муж убедил меня, что это правильный шаг", — подтвердила дизайнер.
Бывшая участница Spice Girls также призналась в нервном ожидании реакции публики. Опыт работы с британскими таблоидами повлиял на её уверенность в себе.
Положительные отзывы зрителей стали для неё неожиданностью. Бекхэм отметила особую ценность сообщений от людей, которые узнали в её истории себя.
Проект вышел на платформе 9 октября и уже собрал первые отклики. Сериал стал продолжением успешного документального фильма о Дэвиде Бекхэме.
