Трагический уход Ивана Безбородова: что скрывают обстоятельства смерти молодого актёра

Кино

Актёр Иван Безбородов скончался 24 сентября после тяжёлой продолжительной болезни. Артист не дожил неделю до своего 40-летия, которое должен был отметить 1 октября.

Свеча
Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свеча

О смерти супруга сообщила его вдова Марианна на своей странице в социальной сети.

"Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьёзная болезнь", — поделилась супруга артиста.

Она отметила, что Безбородов до последних дней сохранял силу духа, продолжая шутить и смеяться. При этом точный диагноз актёра не раскрывается.

Как пишет "Царьград", Иван Безбородов окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и служил в Малом драматическом театре.

За свою карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, включая "Дорожный патруль", "Литейный" и "Улицы разбитых фонарей". Последней работой артиста стала роль в сериале "Свои", который выйдет на экраны уже после его смерти.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
