Курцын раскрыл подробности о 13-летнем сыне: почему актёр продолжает скрывать его имя от публики

Актёр Роман Курцын сообщил о работе над новым кинопроектом "Малыш каратист" во время премьеры фильма "Горыныч".
40-летний артист рассказал, что проект создаётся при участии его 13-летнего сына, чьё имя остаётся неизвестным публике. Подросток уже пробует себя в кинематографе и серьёзно занимается карате.
"Захочет, исполнит. Я его пока не пускаю. Это надо заслужить", — прокомментировал Курцын первые шаги сына в профессии.
Актёр подчеркнул важность создания качественных фильмов для воспитания молодого поколения. По его словам, современное кино должно продолжать традиции классических сказок, где добро всегда побеждает зло.
Курцын и его супруга Анна Назарова сознательно ограничивают публичность детей, сохраняя семейную жизнь в Ярославле. Актёр развивает в городе школу карате и детскую школу каскадёров, что стало основой для нового мотивационного проекта.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.