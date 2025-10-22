Курцын раскрыл подробности о 13-летнем сыне: почему актёр продолжает скрывать его имя от публики

Актёр Роман Курцын сообщил о работе над новым кинопроектом "Малыш каратист" во время премьеры фильма "Горыныч".

Фото: VK Видео by канал "Историс. Откройте, Давид!", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роман Курцын

40-летний артист рассказал, что проект создаётся при участии его 13-летнего сына, чьё имя остаётся неизвестным публике. Подросток уже пробует себя в кинематографе и серьёзно занимается карате.

"Захочет, исполнит. Я его пока не пускаю. Это надо заслужить", — прокомментировал Курцын первые шаги сына в профессии.

Актёр подчеркнул важность создания качественных фильмов для воспитания молодого поколения. По его словам, современное кино должно продолжать традиции классических сказок, где добро всегда побеждает зло.

Курцын и его супруга Анна Назарова сознательно ограничивают публичность детей, сохраняя семейную жизнь в Ярославле. Актёр развивает в городе школу карате и детскую школу каскадёров, что стало основой для нового мотивационного проекта.