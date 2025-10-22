Карьера после Marvel: почему Элизабет Олсен отказывается от голливудских стриминговых проектов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Кино

Голливудская актриса Элизабет Олсен заявила о принципиальном изменении подхода к выбору проектов.

Элизабет Олсен
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Элизабет Олсен

В интервью InStyle она подтвердила, что больше не будет участвовать в фильмах, созданных исключительно для стриминговых платформ. Своё решение звезда объяснила важностью сохранения традиционного кинопоказа.

"Я не хочу участвовать в проекте, где стриминг — это конечная точка. Важно, чтобы люди собирались вместе, смотрели фильмы, делились эмоциями", — прокомментировала Олсен.

При этом актриса допускает участие в независимых картинах, которые могут быть позже проданы стримингу, но изначально ориентированы на кинотеатральный релиз.

После работы в крупных студийных проектах, включая роль Алой Ведьмы в кинематографической вселенной Marvel, Олсен сосредоточилась на независимом кино.

В её фильмографии уже значатся картины "Есть три дочери" и "Оценка", а также готовящаяся к выходу романтическая комедия "Вечность" от студии A24.

