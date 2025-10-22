Личное заявление Майкла Джей Фокса: почему Назад в будущее не стареет в эпоху травли

Актёр Майкл Джей Фокс объяснил непроходящую популярность кинофраншизы "Назад в будущее".
По его мнению, картина остаётся актуальной благодаря глубокому исследованию проблемы травли. Звезда отметил, что тема буллинга находит особый отклик в современном обществе.
"Сейчас мы живём в культуре травли. У нас повсюду есть хулиганы. В этом фильме Бифф — задира. Для меня лично болезнь Паркинсона — тоже в своём роде травля", — прокомментировал Фокс.
В интервью Empire, актёр провёл параллель между кинематографическим образом и своей жизненной ситуацией. Эта связь позволяет новым поколениям зрителей находить в фильме личные смыслы.
Культовая трилогия продолжает оказывать значительное влияние на мировую поп-культуру спустя десятилетия после своего создания. Анализ социальных тем, по мнению Фокса, обеспечил фильму долголетие. Поднятые проблемы остаются важными для разных возрастных аудиторий в меняющемся мире.
