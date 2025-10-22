Личное заявление Майкла Джей Фокса: почему Назад в будущее не стареет в эпоху травли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Кино

Актёр Майкл Джей Фокс объяснил непроходящую популярность кинофраншизы "Назад в будущее".

Майкл Джей Фокс
Фото: davincifilmfestival.com by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майкл Джей Фокс

По его мнению, картина остаётся актуальной благодаря глубокому исследованию проблемы травли. Звезда отметил, что тема буллинга находит особый отклик в современном обществе.

"Сейчас мы живём в культуре травли. У нас повсюду есть хулиганы. В этом фильме Бифф — задира. Для меня лично болезнь Паркинсона — тоже в своём роде травля", — прокомментировал Фокс.

В интервью Empire, актёр провёл параллель между кинематографическим образом и своей жизненной ситуацией. Эта связь позволяет новым поколениям зрителей находить в фильме личные смыслы.

Культовая трилогия продолжает оказывать значительное влияние на мировую поп-культуру спустя десятилетия после своего создания. Анализ социальных тем, по мнению Фокса, обеспечил фильму долголетие. Поднятые проблемы остаются важными для разных возрастных аудиторий в меняющемся мире.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
