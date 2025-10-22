Особняк из сериала Наследники заморожен в руинах: почему власти Лос-Анджелеса идут на жёсткие меры

1:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Власти Лос-Анджелеса официально объявили восемь объектов в районе Пасифик-Палисейдс публичной угрозой. В список попал и особняк, известный по съёмкам сериала канала HBO "Наследники".

Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лос-Анджелес

Решение было принято после того, как владельцы недвижимости не уложились в установленные сроки по расчистке территорий от последствий пожара в январе.

Комиссия по безопасности зданий вынесла вердикт 8 октября. Собственникам теперь предстоит оплатить масштабные работы по ликвидации опасных отходов самостоятельно.

Как пишет CBS News, после стихии жителям и бизнесу предлагали на выбор бесплатную федеральную программу или найм частных подрядчиков.

"Сейчас можно разглядеть внутренние помещения, и картина соответствует статусу угрозы. Часть разрушений выглядит фундаментально, но в целом это серьёзно портит вид. Я понимаю позицию города", — прокомментировала местная жительница Нида Барбер.

Федеральные службы и частные компании оперативно справились с расчисткой улиц и частных владений. Однако крупные объекты, включая бизнес-комплексы и апартаменты, значительно затянули процесс.

В офисе советницы Трейси Парк, курирующей район, главной проблемой назвали потенциальный экологический ущерб. Токсичные вещества, оставшиеся на расчищаемых территориях, могут нанести вред окружающей среде.

В мэрии изучают все доступные юридические механизмы для ускорения процесса ликвидации опасных последствий пожара.