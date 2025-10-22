Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькие враги, большой урон: простая стратегия, которая спасает весь урожай
ИИ обманул миллионы: Channel 4 раскрыл личность ведущего – мир телепросмотра уже не будет прежним
20-метровые гиганты, блуждающие по планете: шторм, который не утих даже после смерти
Кошачий взлёт после лотка: что на самом деле стоит за странным ритуалом питомца
Вторичный рынок тонет в обмане: как узнать, что под капотом — следы наводнения
Никакой возни с плойкой: причёски, которые собираются за 3 минуты — и выглядят как после салона
Неожиданное признание Юрия Лозы: как певец намекнул на непростые отношения с сыном
Дом превратился в паучий отель: время выселять восьминогих постояльцев и вернуть уют
Солнце ушло, а платье осталось: лёгкий летний наряд стал главным модным парадоксом осени

Особняк из сериала Наследники заморожен в руинах: почему власти Лос-Анджелеса идут на жёсткие меры

1:40
Кино

Власти Лос-Анджелеса официально объявили восемь объектов в районе Пасифик-Палисейдс публичной угрозой. В список попал и особняк, известный по съёмкам сериала канала HBO "Наследники".

Лос-Анджелес
Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лос-Анджелес

Решение было принято после того, как владельцы недвижимости не уложились в установленные сроки по расчистке территорий от последствий пожара в январе.

Комиссия по безопасности зданий вынесла вердикт 8 октября. Собственникам теперь предстоит оплатить масштабные работы по ликвидации опасных отходов самостоятельно.

Как пишет CBS News, после стихии жителям и бизнесу предлагали на выбор бесплатную федеральную программу или найм частных подрядчиков.

"Сейчас можно разглядеть внутренние помещения, и картина соответствует статусу угрозы. Часть разрушений выглядит фундаментально, но в целом это серьёзно портит вид. Я понимаю позицию города", — прокомментировала местная жительница Нида Барбер.

Федеральные службы и частные компании оперативно справились с расчисткой улиц и частных владений. Однако крупные объекты, включая бизнес-комплексы и апартаменты, значительно затянули процесс.

В офисе советницы Трейси Парк, курирующей район, главной проблемой назвали потенциальный экологический ущерб. Токсичные вещества, оставшиеся на расчищаемых территориях, могут нанести вред окружающей среде.

В мэрии изучают все доступные юридические механизмы для ускорения процесса ликвидации опасных последствий пожара.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Домашние животные
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Мужская энергия на грани исчезновения: почему тестостерон предаёт даже самых сильных
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Смерть в одиночестве: как единокровный брат Хазанова ушёл из жизни в нищете
Авто, где каждому своё кресло: семейные модели захватывают рынок без шума и гонок
Он будто подгорел, но именно за это его любят — самый загадочный чизкейк Испании
Без лекарств и чудо-сиропов: секрет быстрого выздоровления, о котором забывают родители
Покалывает в груди — не всегда сердце: врач объяснил, когда не стоит паниковать
Цвет, который выглядит утончённо: этой осенью он вытеснил классику и стал символом нового шика
Беспилотное такси не увидело школьный автобус — если завтра не заметит пешехода
Простое поглаживание превращается в пытку: почему кошки не прощают касаний носа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.