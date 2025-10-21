Кира Найтли о годах преследования: как папарацци доводили актрису до безумия

Британская актриса Кира Найтли раскрыла подробности преследования в начале карьеры. По словам звезды, папарацци дежурили у её дома на протяжении нескольких лет.

Фото: commons.wikimedia.org by The Standard, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кира Найтли

Найтли описала методы, которые использовали фотографы для получения снимков. Они выкрикивали оскорбительные фразы в надежде спровоцировать эмоциональную реакцию.

"Я помню, как однажды проснулась, а у моей входной двери стояли десять мужчин — и они не уходили около пяти лет. О, я действительно сошла с ума. Поверьте мне. Я сошла с ума", — приводит слова актрисы Deadline.

Особенное давление испытывали сопровождавшие Найтли родственники. Фотографы намеренно провоцировали мужчин на конфликт для создания скандальных кадров.

Со временем актриса разработала стратегию пассивного сопротивления. Она носила одинаковую одежду и сохраняла полную неподвижность, чтобы сделать снимки бесполезными.