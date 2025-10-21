Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве

Певица Марго Овсянникова посетила московскую премьеру фильма "Алиса в Стране чудес". Мероприятие состоялось в киноцентре "Октябрь" с участием звёзд российского шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Yura Borisov at the 2024 Toronto International Film Festival

Исполнительница отметила высокое качество визуального ряда и актёрской игры. Особое впечатление на артистку произвела работа Ани Пересильд и молодой актрисы, игравшей её подругу.

На премьере певица впервые увидела актёра Юру Борисова среди гостей.

"Он обладает невероятной харизмой. Я бы сделала на этом акцент — сначала идёт харизма, потом Юра Борисов", — поделилась наблюдениями Овсянникова в соцсетях.

Артистка выразила восхищение профессиональными качествами молодого поколения актёров.