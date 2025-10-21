Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве

Певица Марго Овсянникова посетила московскую премьеру фильма "Алиса в Стране чудес". Мероприятие состоялось в киноцентре "Октябрь" с участием звёзд российского шоу-бизнеса.
Исполнительница отметила высокое качество визуального ряда и актёрской игры. Особое впечатление на артистку произвела работа Ани Пересильд и молодой актрисы, игравшей её подругу.
На премьере певица впервые увидела актёра Юру Борисова среди гостей.
"Он обладает невероятной харизмой. Я бы сделала на этом акцент — сначала идёт харизма, потом Юра Борисов", — поделилась наблюдениями Овсянникова в соцсетях.
Артистка выразила восхищение профессиональными качествами молодого поколения актёров.
Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.