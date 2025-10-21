Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Американский актёр Леонардо ДиКаприо выступил с наставлением для молодого поколения. Своё обращение он озвучил на премьере фильма "Битва за битвой", отвечая на вопрос журналиста.

Леонардо Ди Каприо
Фото: ipernity.com by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Леонардо Ди Каприо

Артист заявил, что посоветовал бы своей молодой версии сохранять целеустремлённость. Этот же принцип он адресовал начинающей актрисе Чейз Инфинити, исполнившей роль его дочери в картине.

"Я бы сказал себе: "Всё будет хорошо. Просто иди вперёд и выкладывайся на полную в каждом новом проекте", — процитировал свои слова ДиКаприо.

Премьера ленты состоялась 26 сентября при противоречивых итогах. С одной стороны, кинокритики высоко оценили работу ДиКаприо, назвав её одной из лучших в его карьере.

С другой стороны, кассовые сборы проекта оказались низкими. За месяц проката картина собрала около 162 миллионов долларов при бюджете, который, по данным источников, не окупается этими показателями.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Леонардо ДиКаприо дал совет себе молодому: какие слова подобрал актёр для наставления
