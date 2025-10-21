Леонардо ДиКаприо дал совет себе молодому: какие слова подобрал актёр для наставления

Американский актёр Леонардо ДиКаприо выступил с наставлением для молодого поколения. Своё обращение он озвучил на премьере фильма "Битва за битвой", отвечая на вопрос журналиста.

Фото: ipernity.com by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Леонардо Ди Каприо

Артист заявил, что посоветовал бы своей молодой версии сохранять целеустремлённость. Этот же принцип он адресовал начинающей актрисе Чейз Инфинити, исполнившей роль его дочери в картине.

"Я бы сказал себе: "Всё будет хорошо. Просто иди вперёд и выкладывайся на полную в каждом новом проекте", — процитировал свои слова ДиКаприо.

Премьера ленты состоялась 26 сентября при противоречивых итогах. С одной стороны, кинокритики высоко оценили работу ДиКаприо, назвав её одной из лучших в его карьере.

С другой стороны, кассовые сборы проекта оказались низкими. За месяц проката картина собрала около 162 миллионов долларов при бюджете, который, по данным источников, не окупается этими показателями.