Леонардо ДиКаприо дал совет себе молодому: какие слова подобрал актёр для наставления

Американский актёр Леонардо ДиКаприо выступил с наставлением для молодого поколения. Своё обращение он озвучил на премьере фильма "Битва за битвой", отвечая на вопрос журналиста.
Артист заявил, что посоветовал бы своей молодой версии сохранять целеустремлённость. Этот же принцип он адресовал начинающей актрисе Чейз Инфинити, исполнившей роль его дочери в картине.
"Я бы сказал себе: "Всё будет хорошо. Просто иди вперёд и выкладывайся на полную в каждом новом проекте", — процитировал свои слова ДиКаприо.
Премьера ленты состоялась 26 сентября при противоречивых итогах. С одной стороны, кинокритики высоко оценили работу ДиКаприо, назвав её одной из лучших в его карьере.
С другой стороны, кассовые сборы проекта оказались низкими. За месяц проката картина собрала около 162 миллионов долларов при бюджете, который, по данным источников, не окупается этими показателями.
