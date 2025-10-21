Никита Ефремов рассказал о встрече с освободившимся отцом: какие противоречивые чувства он испытал

Актёр Никита Ефремов прокомментировал свою первую встречу с отцом после освобождения. Михаил Ефремов был досрочно освобождён из колонии в этом году, отбыв более четырёх лет.
В интервью Лауре Джугелии старший сын артиста рассказал о личных переживаниях. Он сознательно избегал обсуждения обстоятельств дела, сосредоточившись на семейных отношениях.
"Это тяжёлый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдалённых. Мы давно не виделись, и непонятно, как себя вести, и такое внимание прессы…" — пояснил Никита Ефремов.
Актёр признался, что испытывал противоречивые чувства при встрече.
"У меня было две противоположных штуки: очень хочется его обнять и прижать, а другая — а может, и не хочется", — сказал он.
В итоге Ефремов-младший выбрал тактику поддержки без лишних эмоций. Он также соблюдает просьбу отца не комментировать его ситуацию в публичном поле.
