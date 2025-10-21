Учёные назвали самый страшный фильм в истории: какие хорроры заставляют зрительские сердца биться чаще

Британский исследовательский проект "Наука о страшном" опубликовал обновлённый рейтинг самых страшных фильмов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Друзья смотрят фильм

Учёные измеряли физиологические реакции зрителей с помощью пульсометров во время специальных кинопоказов. Методология исследования основана на объективных данных сердцебиения.

Первую пятёрку самых пугающих картин сохранили позиции с прошлого года без изменений.

Лидером рейтинга второй год подряд остаётся фильм "Синистер". Следом расположились "Астрал: Онлайн" и "Паранормальные явления. Скинамаринк".

Главным изменением в топ-10 стало продвижение сиквела "Улыбка 2". Картина поднялась на седьмую позицию, обогнав оригинальную часть франшизы.

Исследование подтвердило особую эффективность хорроров начала 2000-х годов. Современные картины демонстрируют менее выраженное воздействие на физиологические показатели зрителей.