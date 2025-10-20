Секреты кинокухни: Милош Бикович раскрыл 5 ингредиентов успешного фильма

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Милош Бикович рассказал о принципах создания успешного кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Милош Бикович

Он прокомментировал невозможность точного прогнозирования кассовых сборов.

"Если бы мы знали, то уже давно были бы миллиардерами. В этой профессии никто ничего не знает", — заявил Бикович.

Актёр сослался на авторитетное мнение сценариста Уильяма Голдмана.

В интервью РБК Life Бикович выделил пять ключевых элементов успешного проекта. В их числе — качественный сценарий, талантливый режиссёр и продюсерские возможности.

Актёрская работа и прокатная стратегия завершают этот список. При этом Бикович подчеркнул, что даже выполнение всех условий не гарантирует успех.

Отдельно актёр отметил специфику авторского кино. Такой контент изначально ориентирован на ограниченную аудиторию, несмотря на возможную художественную ценность.

Теория Биковича основана на его профессиональном опыте. Актёр успешно снялся в нескольких кассовых проектах, включая "Холоп" и "Вызов".