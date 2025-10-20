Заявление театра: что скрывается за слухами об уходе Боярского со сцены

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Петербургский Театр имени Ленсовета опроверг информацию о завершении карьеры Михаилом Боярским.

Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Сергеевна Федоренко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Официальные представители учреждения прокомментировали распространившиеся слухи.

"Враньё", — заявили в театре на запрос ТАСС.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о возможном уходе народного артиста со сцены.

Соответствующая информация появилась после творческой встречи Боярского с поклонниками. RT и другие издания распространили заявления о завершении карьеры.

Супруга актёра Лариса Луппиан также опровергла эти сведения. В беседе с Telegram-каналом "Mash на Мойке" она отметила отсутствие планов о завершении карьеры.

Боярский продолжает работу в текущем театральном сезоне. Артист занят в спектакле "Театральный роман" по произведению Булгакова.

