Заявление театра: что скрывается за слухами об уходе Боярского со сцены

Петербургский Театр имени Ленсовета опроверг информацию о завершении карьеры Михаилом Боярским.
Официальные представители учреждения прокомментировали распространившиеся слухи.
"Враньё", — заявили в театре на запрос ТАСС.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о возможном уходе народного артиста со сцены.
Соответствующая информация появилась после творческой встречи Боярского с поклонниками. RT и другие издания распространили заявления о завершении карьеры.
Супруга актёра Лариса Луппиан также опровергла эти сведения. В беседе с Telegram-каналом "Mash на Мойке" она отметила отсутствие планов о завершении карьеры.
Боярский продолжает работу в текущем театральном сезоне. Артист занят в спектакле "Театральный роман" по произведению Булгакова.
