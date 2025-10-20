Возвращение после скандала: как Эштон Кутчер объясняет свои неудачи в Голливуде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Кино

Актёр Эштон Кутчер возобновил публичные выступления после периода отсутствия в медиапространстве. На нью-йоркском фестивале Comic Con он представил новый проект — сериал "Красавица".

Эштон Кутчер
Фото: commons.wikimedia.org by European Union, 2025, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эштон Кутчер

Кутчер рассказал о профессиональных трудностях, связанных с внешностью.

"Есть роли, которые я не получил из-за своей внешности", — признался 47-летний актёр.

Он также затронул тему двойных стандартов в индустрии красоты. Актёр провёл параллель между стоматологическими процедурами и пластическими операциями.

Новый сериал исследует тему искусственной привлекательности. Проект рассказывает о вирусе, повышающем внешнюю привлекательность носителей.

Кутчер появился на публике вместе с супругой Милой Кунис. Это произошло после оправдания рэпера Пи Дидди по серьёзным обвинениям.

Ранее актёр перенёс серьёзное заболевание — васкулит. В 2022 году он сообщил о полном восстановлении после проблем со слухом и зрением.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
