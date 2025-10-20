Возвращение после скандала: как Эштон Кутчер объясняет свои неудачи в Голливуде

Актёр Эштон Кутчер возобновил публичные выступления после периода отсутствия в медиапространстве. На нью-йоркском фестивале Comic Con он представил новый проект — сериал "Красавица".
Кутчер рассказал о профессиональных трудностях, связанных с внешностью.
"Есть роли, которые я не получил из-за своей внешности", — признался 47-летний актёр.
Он также затронул тему двойных стандартов в индустрии красоты. Актёр провёл параллель между стоматологическими процедурами и пластическими операциями.
Новый сериал исследует тему искусственной привлекательности. Проект рассказывает о вирусе, повышающем внешнюю привлекательность носителей.
Кутчер появился на публике вместе с супругой Милой Кунис. Это произошло после оправдания рэпера Пи Дидди по серьёзным обвинениям.
Ранее актёр перенёс серьёзное заболевание — васкулит. В 2022 году он сообщил о полном восстановлении после проблем со слухом и зрением.
