Возвращение после скандала: как Эштон Кутчер объясняет свои неудачи в Голливуде

Актёр Эштон Кутчер возобновил публичные выступления после периода отсутствия в медиапространстве. На нью-йоркском фестивале Comic Con он представил новый проект — сериал "Красавица".

Фото: commons.wikimedia.org by European Union, 2025, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эштон Кутчер

Кутчер рассказал о профессиональных трудностях, связанных с внешностью.

"Есть роли, которые я не получил из-за своей внешности", — признался 47-летний актёр.

Он также затронул тему двойных стандартов в индустрии красоты. Актёр провёл параллель между стоматологическими процедурами и пластическими операциями.

Новый сериал исследует тему искусственной привлекательности. Проект рассказывает о вирусе, повышающем внешнюю привлекательность носителей.

Кутчер появился на публике вместе с супругой Милой Кунис. Это произошло после оправдания рэпера Пи Дидди по серьёзным обвинениям.

Ранее актёр перенёс серьёзное заболевание — васкулит. В 2022 году он сообщил о полном восстановлении после проблем со слухом и зрением.