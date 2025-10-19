Лондонский кинофестиваль назвал лучший фильм: что известно о победителях

Лондонский кинофестиваль назвал лучший фильм конкурсной программы. Главную награду получила документальная работа Лукресии Мартель "Наша земля".
Картина аргентинского режиссёра исследует убийство лидера коренного народа Хавиера Чокобара в 2009 году.
"С глубокой эмпатией и кинематографической строгостью Мартель создаёт портрет коренного сообщества", — пояснило жюри под председательством Элизабет Карлсен.
В параллельных конкурсах отмечены первые работы молодых режиссёров. Премию за лучший дебют получила комедия "One Woman One Bra" режиссёра Винчо Нчогу.
Фестиваль завершится в воскресенье, 19 октября, британской премьерой фэнтези Джулии Джекман. Церемония закрытия состоится с показом картины "100 Nights of Hero".
Итоги зрительского голосования будут объявлены в понедельник, 20 октября 2025 года.
