Джордж Лукас отказался от Звёздных войн: почему создатель саги не хочет участвовать в её будущем

0:54
Кино

Джордж Лукас заявил о прекращении участия в развитии франшизы "Звёздные войны". Режиссёр сосредоточился на создании музея нарративного искусства в Лос-Анджелесе.

Лукас пояснил, что экспозиция включит лишь одну галерею из тридцати трёх, посвящённую космической саге.

"Не хотел, чтобы люди приходили только ради "Звёздных войн", — прокомментировал создатель франшизы в интервью The Wall Street Journal.

Кинематографист подтвердил эмоциональную дистанцию от проектов Disney. С момента продажи Lucasfilm в 2012 году студия выпустила пять фильмов и несколько сериалов.

Новый релиз — "Мандалорец и Грогу" — запланирован на май 2026 года. По словам Лукаса, строительство музея представляет более сложную задачу, чем кинопроизводство.

