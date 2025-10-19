Джордж Лукас отказался от Звёздных войн: почему создатель саги не хочет участвовать в её будущем

Джордж Лукас заявил о прекращении участия в развитии франшизы "Звёздные войны". Режиссёр сосредоточился на создании музея нарративного искусства в Лос-Анджелесе.

Фото: flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джордж Лукас

Лукас пояснил, что экспозиция включит лишь одну галерею из тридцати трёх, посвящённую космической саге.

"Не хотел, чтобы люди приходили только ради "Звёздных войн", — прокомментировал создатель франшизы в интервью The Wall Street Journal.

Кинематографист подтвердил эмоциональную дистанцию от проектов Disney. С момента продажи Lucasfilm в 2012 году студия выпустила пять фильмов и несколько сериалов.

Новый релиз — "Мандалорец и Грогу" — запланирован на май 2026 года. По словам Лукаса, строительство музея представляет более сложную задачу, чем кинопроизводство.