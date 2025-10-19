Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками

Режиссёр Никита Михалков в документальной ленте о своём творчестве подверг критике качество зарубежного кино, массово поступавшего в Россию в 1990-е годы.

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Михалков

Михалков охарактеризовал тот период как время утраченных возможностей для культурного обмена.

"Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород, а нам поставили трубу канализационную и слили всё, что не нужно им самим", — заявил режиссёр.

При этом Михалков отметил историческую роль американского кинематографа. Он напомнил, что киноиндустрия помогала Соединённым Штатам преодолевать сложные периоды, включая Великую депрессию. По словам режиссёра, он "снимает шляпу" перед этим достижением.

Документальный фильм создан к юбилею народного артиста России — Никита Михалков отметит своё 80-летие 21 октября.