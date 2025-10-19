Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Кино

Актёр Джереми Стронг подтвердил участие в сиквеле фильма "Социальная сеть". Проект под рабочим названием "Социальный расчёт" продолжит историю создания крупнейшей социальной платформы.

Джереми Стронг
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джереми Стронг

Стронг выразил восхищение сценарием будущей картины.

"Я совершенно очарован этим материалом. Это один из величайших сценариев, которые я когда-либо читал", — поделился актёр в интервью Variety.

Он также отметил профессиональный вызов, связанный с воплощением образа Марка Цукерберга.

Новый фильм не станет прямым продолжением ленты 2010 года. По сюжету, молодая инженер Фрэнсис Хоген и журналист Wall Street Journal расследуют скрытые механизмы работы социальной сети.

Актёр уже имеет опыт сотрудничества с сценаристом Аароном Соркиным — вместе они работали над двумя предыдущими проектами.

Премьера "Социального расчёта" пока не анонсирована. Производство фильма находится на ранней стадии, но уже привлекает внимание поклонников оригинальной картины Дэвида Финчера.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
