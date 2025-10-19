Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джереми Стронг подтвердил участие в сиквеле фильма "Социальная сеть". Проект под рабочим названием "Социальный расчёт" продолжит историю создания крупнейшей социальной платформы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джереми Стронг

Стронг выразил восхищение сценарием будущей картины.

"Я совершенно очарован этим материалом. Это один из величайших сценариев, которые я когда-либо читал", — поделился актёр в интервью Variety.

Он также отметил профессиональный вызов, связанный с воплощением образа Марка Цукерберга.

Новый фильм не станет прямым продолжением ленты 2010 года. По сюжету, молодая инженер Фрэнсис Хоген и журналист Wall Street Journal расследуют скрытые механизмы работы социальной сети.

Актёр уже имеет опыт сотрудничества с сценаристом Аароном Соркиным — вместе они работали над двумя предыдущими проектами.

Премьера "Социального расчёта" пока не анонсирована. Производство фильма находится на ранней стадии, но уже привлекает внимание поклонников оригинальной картины Дэвида Финчера.