Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры

Изабелла Росселлини раскрыла подробности брака с Мартином Скорсезе в документальном проекте "Мистер Скорсезе". Бывшая супруга режиссёра рассказала о периоде их трёхлетнего брака с 1979 по 1982 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мартин Скорсезе

По словам Росселлини, Скорсезе переживал серьёзный творческий кризис во время съёмок "Короля комедии". Режиссёр страдал от депрессии и проявлял вспышки гнева.

"Он мог разгромить комнату. Это было похоже на извержение вулкана", — вспоминает актриса.

Росселлини уточняет, что агрессия никогда не направлялась на неё лично. Она считает, что ярость помогала Скорсезе справляться с давлением.

"Маленькому мальчику из маленькой Италии нужна была смелость, чтобы снять большой фильм", — объясняет она.

Сам режиссёр признает тяжесть того периода. В документальной ленте он подчеркнул, что без врача, приходившего пять раз в неделю, уже был бы мёртв.

Он отмечает, что принимал сильные препараты для борьбы с депрессией.

Брак с Росселлини стал для Скорсезе третьим из пяти в его жизни. После развода в 1982 году режиссёр ещё дважды вступал в брак, а актриса нашла счастье в материнстве, родив дочь и усыновив сына.