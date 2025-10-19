Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морщины недовольства выдают вас с головой: простые шаги, чтобы вернуть спокойное лицо
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса
Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер
Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник
Подстаканники устали от грязи и монет: одно простое решение перевернуло уборку
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты
Витамины против токсинов: чем на самом деле опасен домашний борщ
Открытие в медицине: секретная часть ДНК, вызывающая болезни, побеждена

Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры

1:25
Кино

Изабелла Росселлини раскрыла подробности брака с Мартином Скорсезе в документальном проекте "Мистер Скорсезе". Бывшая супруга режиссёра рассказала о периоде их трёхлетнего брака с 1979 по 1982 год.

Мартин Скорсезе
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мартин Скорсезе

По словам Росселлини, Скорсезе переживал серьёзный творческий кризис во время съёмок "Короля комедии". Режиссёр страдал от депрессии и проявлял вспышки гнева.

"Он мог разгромить комнату. Это было похоже на извержение вулкана", — вспоминает актриса. 

Росселлини уточняет, что агрессия никогда не направлялась на неё лично. Она считает, что ярость помогала Скорсезе справляться с давлением.

"Маленькому мальчику из маленькой Италии нужна была смелость, чтобы снять большой фильм", — объясняет она.

Сам режиссёр признает тяжесть того периода. В документальной ленте он подчеркнул, что без врача, приходившего пять раз в неделю, уже был бы мёртв.

Он отмечает, что принимал сильные препараты для борьбы с депрессией.

Брак с Росселлини стал для Скорсезе третьим из пяти в его жизни. После развода в 1982 году режиссёр ещё дважды вступал в брак, а актриса нашла счастье в материнстве, родив дочь и усыновив сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Наука и техника
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса
Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер
Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник
Подстаканники устали от грязи и монет: одно простое решение перевернуло уборку
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты
Витамины против токсинов: чем на самом деле опасен домашний борщ
Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры
Открытие в медицине: секретная часть ДНК, вызывающая болезни, побеждена
США рискуют повторить 2019 год: шатдаун грозит миллионам американцев пустыми холодильниками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.