Стивен Сигал возвращается в кино: о каких российских проектах он договорился

Актёр Стивен Сигал заявил о готовности вернуться в профессию после нескольких лет отсутствия.
Сигал подтвердил интерес к работе в российском кинематографе. По словам артиста, конкретные творческие предложения уже находятся в стадии обсуждения.
"У меня есть определённые планы относительно съёмок в России, но пока не готов их анонсировать", — пояснил Сигал в интервью ТАСС.
Перерыв в фильмографии актёра длится с 2019 года, когда на экраны вышли его последние проекты. Напомним, что в 2016 году Сигал стал гражданином Российской Федерации.
Новый виток карьеры может быть связан с бизнес-активностями семьи артиста. Ранее Сигал совместно с сыном открыл в России коммерческую компанию. По некоторым данным, её деятельность может касаться сферы кинопроизводства.
