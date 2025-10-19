Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бородина пошла на жертвы ради здоровья: что заставило её отказаться от алкоголя
Цветок с характером: как уговорить азалию расцвести, будто она снова в оранжерее
Стеклянная душа джунглей: существо, что преломляет свет и страх одновременно
Малейший перекос тела — и внимание пропадает: как посадка влияет на безопасность
Мозг стареет по своим правилам: эти увлечения отматывают время назад
Фанаты сходили с ума, а он мечтал исчезнуть: знаменитая сцена из Сумерек стала кошмаром Паттинсона
Секретная добавка, которая вырастит мозг в лаборатории
Бархатный сезон заканчивается? Только не здесь — вот что ждет на Бали путешественников в ноябре
Когда нежность надевает ботинки: пастель осенью перестаёт быть пай-девочкой

Стивен Сигал возвращается в кино: о каких российских проектах он договорился

0:55
Кино

Актёр Стивен Сигал заявил о готовности вернуться в профессию после нескольких лет отсутствия. 

Стивен Сигал
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Стивен Сигал

Сигал подтвердил интерес к работе в российском кинематографе. По словам артиста, конкретные творческие предложения уже находятся в стадии обсуждения.

"У меня есть определённые планы относительно съёмок в России, но пока не готов их анонсировать", — пояснил Сигал в интервью ТАСС.

Перерыв в фильмографии актёра длится с 2019 года, когда на экраны вышли его последние проекты. Напомним, что в 2016 году Сигал стал гражданином Российской Федерации.

Новый виток карьеры может быть связан с бизнес-активностями семьи артиста. Ранее Сигал совместно с сыном открыл в России коммерческую компанию. По некоторым данным, её деятельность может касаться сферы кинопроизводства.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Домашние животные
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Когда нежность надевает ботинки: пастель осенью перестаёт быть пай-девочкой
Пирог, который заставит забыть про пиццу: сочная начинка и аромат, от которого невозможно устоять
Последний шанс спасти сад — простые шаги до первых заморозков: главное успеть вовремя
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла
Памятка от Рыбина и Сенчуковой: что певцы написали сыну на случай своей смерти
Пять секунд паники — и вы уже в пищевой цепочке: ошибки, которые совершают даже опытные туристы
Смех уходит, когда взрослеешь: пять способов разбудить внутреннего ребёнка
Тело работает, как двигатель в форсаже: джампинг-фитнес превращает усталость в топливо
Машина без лица: одна исчезнувшая деталь превращает вас в нарушителя
Михаил Ефремов возвращается на сцену и в кино: раскрыты первые проекты актёра после УДО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.