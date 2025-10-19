Михаил Ефремов возвращается на сцену и в кино: раскрыты первые проекты актёра после УДО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Кино

Актёр Михаил Ефремов приступил к активной работе в театре и кинематографе после освобождения.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Его возвращение начинается со спектакля Никиты Михалкова "Без свидетелей" на сцене театра "Мастерская 12".

Параллельно с театральной работой Ефремов получил предложение сняться в новом сериале. Режиссёр Сергей Кальварский предложил ему главную роль в масштабном экранном проекте.

По информации kp.ru, cъёмки антиутопии запланированы на 2026 год, а премьера состоится на ведущих онлайн-платформах.

Это станет для артиста первой киноработой после длительного перерыва. Сергей Кальварский отметил профессиональные качества актёра.

"Михаил — мощная творческая единица, чей талант не вызывает сомнений", — прокомментировал режиссёр.

Таким образом, Ефремов демонстрирует намерение полноценно реинтегрироваться в профессию. Его рабочий график теперь включает как театральные репетиции, так и подготовку к значительной экранной роли.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
