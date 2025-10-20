Кумир боевиков — в русской пародии: как Ван Дамм оказался в самом странном фильме своей карьеры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:23
Кино

Жан-Клоду Ван Дамму исполнилось 65 лет — и его юбилей невольно заставил поклонников оглянуться не только на культовые боевики вроде "Универсального солдата", "Кровавого спорта" или "Патруля времени". В памяти всплыл и один удивительный случай, когда культовый актёр Голливуда внезапно появился в российском фильме, ставшем, пожалуй, самым неловким проектом в его карьере.

Жан-Клод Ван Дамм
Фото: flickr.com by Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жан-Клод Ван Дамм

Когда герой боевиков оказался в российской комедии

В 2012 году Ван Дамм неожиданно снялся в фильме "Ржевский против Наполеона" — пародийной комедии с рейтингом 3,0, о которой сегодня предпочитают не вспоминать ни зрители, ни сам актёр.

По легенде, он согласился участвовать бесплатно — якобы из дружеских чувств к продюсерам и ради проживания в московском отеле с отдельными апартаментами. На съёмках он держался обособленно, привёз с собой личного оператора и собак, редко контактировал с российскими артистами и почти всё время проводил в трейлере.

На экране же происходящее выглядело как чистый абсурд: человек, ставший символом железной дисциплины и боевых искусств, внезапно появляется в сцене рядом с переодетым Ржевским и эксцентричным Наполеоном. Его участие ограничилось несколькими минутами, но именно эти минуты породили волну обсуждений и шуток, не утихавших долгие годы. В интернете писали, что "Ван Дамм в "Ржевском" — это как Брюс Ли в "Ералаше" — смешно, нелепо и чуть грустно.

Россия, которая его манила

При этом Россия всегда занимала особое место в жизни актёра. Его герои не раз носили русские имена: в "Не отступать и не сдаваться" он сыграл злодея Ивана Крашинского, а в "Чёрном орле" — агента КГБ. Видимо, эта связь казалась ему почти судьбоносной — спустя годы он снова "вернулся в Россию", но уже в роли, которая принесла больше стыда, чем славы.

Фильм критики разгромили без пощады. В рецензиях писали, что это "пародия на пародию" и "юмор уровня школьного утренника". Многим казалось, что Ван Дамм просто не понял, куда попал: комедия выглядела дешёвой, сценарий — бессмысленным, а участие актёра мирового уровня — случайным и бессмысленным.

Однако именно это появление сделало его ближе к публике — человек, привыкший к идеальной форме и контролю, вдруг позволил себе ошибиться.

После провала — путь к себе

Этот опыт, судя по всему, стал для Ван Дамма уроком. После "Ржевского" он больше не соглашался на сомнительные проекты и вернулся к привычным жанрам — динамичным боевикам, философским драмам-боевикам и автопародиям. В фильме "Ж.К.В.Д." он сыграл самого себя — актёра, уставшего от мира кино, потерявшего славу и ищущего смысл.

В интервью он признавался, что ему надоели стереотипные роли и постоянные "удары с разворота". Он хотел, чтобы зритель увидел в нём не просто бойца, а человека со слабостями и сомнениями.

Почему зрители всё равно его любят

Возможно, именно эта открытость и делает Ван Дамма живой легендой. Он никогда не скрывал, что совершал ошибки, боролся с зависимостями, страдал от депрессии и одиночества. Но каждый раз возвращался — на экраны, к тренировкам, к своим собакам, к жизни.

За десятилетия карьеры он превратился в символ настойчивости и самоиронии. Даже его неудачи вроде "Ржевского против Наполеона" стали частью образа — примером того, как неудачный шаг может лишь подчеркнуть человеческую сторону героя.

Стареет тело, но не дух

Сегодня Жан-Клод Ван Дамм по-прежнему тренируется, ведёт активный образ жизни и охотно общается с поклонниками. Он с юмором относится к своим ролям, даже к тем, что вызывали критику. Для него кино всегда было способом оставаться в движении, искать баланс между внешней силой и внутренней гармонией. И если в молодости он поражал зрителей точностью ударов, то теперь вызывает уважение тем, что умеет признавать свои ошибки и двигаться дальше.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
