Эти фильмы заменят камин и глинтвейн: Netflix запускает праздничный марафон из четырёх премьер

Каждый год стриминговые сервисы стараются попасть в самую сердцевину декабрьской ностальгии — туда, где пахнет мандаринами, горят гирлянды и хочется смотреть кино про чудеса. Но если говорить о главном поставщике праздничных эмоций, сомнений нет: Netflix давно превратил Рождество в отдельную киновселенную. В этом году платформа решила не ограничиваться одной премьерой и представит сразу четыре новых фильма, охватывающих все жанры — от мелодрамы до криминальной комедии.

Рождественский декор дома

Когда всё пошло не по плану: "Весёлого маленького Рождества"

Первой стартует 12 ноября комедия "Весёлого маленького Рождества", где Алисия Сильверстоун возвращается на экраны в неожиданной роли. Ее героиня Кейт только что развелась и хочет провести последнее идеальное Рождество в старом доме, прежде чем продать его и начать жизнь заново. Но судьба, как водится, вносит коррективы: бывший муж внезапно появляется с новой девушкой, и праздничный ужин превращается в череду неловких, но смешных ситуаций.

Режиссёр Стив Карр, известный по лентам "Семья напрокат" и "Папа без вредных привычек", сделал ставку на тёплый юмор и человечность. По его словам, эта история — о том, как "жизнь иногда рушится, чтобы напомнить, что у тебя уже есть всё нужное для счастья". Сценаристка Холли Хестер добавила в сюжет тонкую иронию, а актёрский состав — Оливер Хадсон, Джамила Джамил, Мелисса Джоан Харт и Пирсон Фод — создаёт атмосферу уютного хаоса, без которого не обходится ни одно Рождество.

Любовь с французским акцентом: "Проблемы с шампанским"

Следом, 19 ноября, выходит романтический фильм "Проблемы с шампанским" — лёгкая история о случайных встречах и втором шансе, снятая режиссёром Марком Стивеном Джонсоном, известным по "Кристоферу Робину" и "Призрачному гонщику". Главная героиня — американская бизнес-леди, которую играет Минка Келли, прилетает во Францию, чтобы завершить сделку по продаже знаменитого бренда шампанского. Но строгие переговоры сменяются искрящейся романтикой, когда она знакомится с сыном владельца — обаятельным французом в исполнении Тома Вознички.

На фоне виноградников, каминов и звона бокалов герои не только спасают семейное дело, но и учатся радоваться простым вещам. Снято с французским шармом и вниманием к деталям: свет гирлянд отражается в хрустале, а каждое движение камеры будто приглашает зрителя присесть у камина с бокалом брют.

Афера со звоном бубенцов: "Ограбление Рождества"

Если романтика — не ваш жанр, то 26 ноября на Netflix выходит лихая комедия "Ограбление Рождества". Здесь Оливия Холт и Коннор Суинделлс, знакомый зрителям по сериалу "Половое воспитание", играют двух аферистов, которые по недоразумению решают ограбить один и тот же лондонский универмаг в праздничную ночь. В итоге вместо конкуренции их ждёт вынужденное партнёрство и целый фейерверк абсурдных ситуаций.

Второстепенные роли исполнили Люси Панч, Питер Серафинович и Поппи Дрейтон — актёры, чьё участие гарантирует качественный британский юмор. Режиссёр делает ставку не на экшен, а на праздничную атмосферу, где даже грабёж превращается в добрую историю о доверии и неожиданных союзах. Фильм идеально подойдёт тем, кто устал от сладких мелодрам, но всё равно хочет почувствовать новогодний дух.

Санта под прикрытием: "Мой тайный Санта"

Закроет праздничный марафон 3 декабря романтическая комедия "Мой тайный Санта" с Александрой Брекенридж и Райаном Эгголдом. Героиня Тейлор работает на горном курорте и, чтобы оплатить обучение дочери, подрабатывает Санта-Клаусом. Когда на курорте появляется новый управляющий — харизматичный, но скандальный Мэтью, — их отношения из враждебных быстро превращаются в тёплые.

Режиссёр Майкл Рол называет свой фильм "сказкой для взрослых" — доброй, смешной и немного волшебной. Здесь есть всё, что зритель ждёт от праздничного кино: падающие ёлки, поцелуи под омелой, снежные вечеринки и, конечно, вера в чудеса.

Атмосфера, которая работает

Продюсеры Netflix давно выработали формулу идеального рождественского фильма: узнаваемые актёры, немного неловкости, искра между героями и финал, где мир становится чуть светлее. Эти картины не претендуют на "Оскар", но они создают то самое чувство домашнего праздника, которого в реальной жизни часто не хватает.

Секрет в том, что такие фильмы объединяют поколения: их можно смотреть с детьми, родителями, друзьями или в одиночестве под тёплым пледом. Каждый найдёт в них частичку себя — будь то неудавшаяся любовь, семейные конфликты или желание всё начать заново.

Зимний ритуал для зрителей

Netflix не просто выпускает рождественские ленты — он формирует новый сезонный ритуал. С 12 ноября можно официально включать гирлянды, доставать кружки с оленями и планировать вечера под сериалы и фильмы, где снег всегда ложится красиво, а чудеса случаются даже с теми, кто в них давно не верит.

Эти четыре премьеры — словно адвент-календарь, в котором каждая неделя приносит новую историю. И, кажется, стриминг прекрасно понимает: зрителям нужны не только блокбастеры, но и мягкие, уютные сказки, где можно просто отдохнуть и улыбнуться.