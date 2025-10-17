Уроки Скорсезе: режиссёр документального фильма о маэстро раскрыла, чему может научить его жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Режиссёр Ребекка Миллер представила первый документальный проект о Мартине Скорсезе. Пятисерийный фильм "Мистер Скорсезе" стартовал на платформе Apple TV.

Мартин Скорсезе
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мартин Скорсезе

Миллер добилась согласия маэстро после личного письма с концепцией работы.

"Я подумала: кто-то уже точно снимает такой проект", — призналась режиссёр в интервью Esquire.

Производство столкнулось с ограничениями пандемии. Часть интервью пришлось записывать на веранде загородного дома Миллер.

"Я хотела создать кубистический портрет, рассматривая его с разных углов", — объяснила свой подход режиссёр.

По её словам, фильм исследует взаимосвязь между жизнью Скорсезе и его творчеством.

В проекте участвовали Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт. Миллер отметила готовность коллег маэстро к сотрудничеству.

Особой задачей стало структурирование материала. Изначально планировался полный метр, но объём архива потребовал сериального формата.

"Его путь показывает, как можно переживать неудачи и заново находить себя", — заключила Миллер.

Эта история может вдохновить не только кинематографистов, но и каждого зрителя.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
