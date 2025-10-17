Уроки Скорсезе: режиссёр документального фильма о маэстро раскрыла, чему может научить его жизнь

Режиссёр Ребекка Миллер представила первый документальный проект о Мартине Скорсезе. Пятисерийный фильм "Мистер Скорсезе" стартовал на платформе Apple TV.
Миллер добилась согласия маэстро после личного письма с концепцией работы.
"Я подумала: кто-то уже точно снимает такой проект", — призналась режиссёр в интервью Esquire.
Производство столкнулось с ограничениями пандемии. Часть интервью пришлось записывать на веранде загородного дома Миллер.
"Я хотела создать кубистический портрет, рассматривая его с разных углов", — объяснила свой подход режиссёр.
По её словам, фильм исследует взаимосвязь между жизнью Скорсезе и его творчеством.
В проекте участвовали Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт. Миллер отметила готовность коллег маэстро к сотрудничеству.
Особой задачей стало структурирование материала. Изначально планировался полный метр, но объём архива потребовал сериального формата.
"Его путь показывает, как можно переживать неудачи и заново находить себя", — заключила Миллер.
Эта история может вдохновить не только кинематографистов, но и каждого зрителя.
