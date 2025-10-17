Квинтэссенция кино: Тарантино назвал трилогию легендарного режиссёра идеальной – и вот почему

Квентин Тарантино назвал трилогию Серджио Леоне единственной идеальной в истории кино. Это заявление он сделал в подкасте Билла Мэхера Club Random.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Квентин Тарантино

Режиссёр исключил из претендентов "Звёздные войны", "Крёстного отца" и "Властелина колец". Леоне снял настоящий шедевр, где каждая часть попадает в цель.

Тарантино выделил три фильма: "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше" и "Хороший, плохой, злой". Все они вышли с 1964 по 1966 годы.

"Это редкий случай, когда каждая часть трилогии бьёт точно в яблочко", — пояснил режиссёр.

Он отметил харизму Клинта Иствуда и музыку Эннио Морриконе.

Особенностью трилогии стало её случайное происхождение. Студия United Artists объединила фильмы уже после съёмок.

Каждая картина сохраняет самостоятельность, но усиливает общую легенду. Такой подход Тарантино считает уникальным достижением.

Трилогия Леоне продолжает влиять на современное кино. Её эстетика и персонажи остаются эталоном для режиссёров.