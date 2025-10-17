Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о работе над психологической драмой "Умри, моя любовь" и поделилась деталями репетиционного процесса с Робертом Паттинсоном.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дженнифер Лоуренс

В шоу Грэма Нортона звезда Голливуда отметила, что режиссёр картины Линн Рэмси предложила им занятия импровизационным танцем.

"Мы оба легко смущаемся и почти не были знакомы. Это было унизительно", — призналась Лоуренс.

На первый день съёмок режиссёр спросила, не хотят ли они повторить танец обнажёнными.

Фильм основан на романе Арианы Харвиц 2017 года. Главная героиня — молодая мать, столкнувшаяся с послеродовой депрессией и психозом.

Идею проекта предложил Мартин Скорсезе. Он прочёл книгу в своём книжном клубе и рекомендовал Лоуренс на главную роль.

Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале. Зрители встретили фильм девятиминутными овациями.