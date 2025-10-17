Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о работе над психологической драмой "Умри, моя любовь" и поделилась деталями репетиционного процесса с Робертом Паттинсоном.
В шоу Грэма Нортона звезда Голливуда отметила, что режиссёр картины Линн Рэмси предложила им занятия импровизационным танцем.
"Мы оба легко смущаемся и почти не были знакомы. Это было унизительно", — призналась Лоуренс.
На первый день съёмок режиссёр спросила, не хотят ли они повторить танец обнажёнными.
Фильм основан на романе Арианы Харвиц 2017 года. Главная героиня — молодая мать, столкнувшаяся с послеродовой депрессией и психозом.
Идею проекта предложил Мартин Скорсезе. Он прочёл книгу в своём книжном клубе и рекомендовал Лоуренс на главную роль.
Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале. Зрители встретили фильм девятиминутными овациями.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?