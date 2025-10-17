Режиссёрский дебют Стюарт разделил зрителей: почему Хронология воды стала главным спорным хитом Канн

Кристен Стюарт представила свой режиссёрский дебют на Каннском кинофестивале. Фильм "Хронология воды" показали в программе "Особый взгляд".
Картина основана на мемуарах Лидии Юкнавич. Главную роль в драме исполнила Имоджен Путс.
По информации AlloCiné, зрители высоко оценили визуальную эстетику и смелость режиссёрского высказывания.
"Потрясающая операторская работа и мощная игра актёров", — отмечают в отзывах.
Многие подчёркивают эмоциональное воздействие картины. Некоторые сцены вызвали сильный отклик у аудитории.
Вместе с тем часть зрителей указала на недостатки. Наиболее частой критикой стала избыточная длина фильма.
Отдельные зрители сочли повествование перегруженным. Это характерно для многих дебютных работ в авторском кино.
