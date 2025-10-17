Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соседский конфликт и закон о самообороне: почему документальный триллер Netflix взорвал Штаты

Премьера документального фильма "Идеальная соседка" состоялась на платформе Netflix. Картина получила признание на фестивале "Санденс" перед своим релизом.

Режиссёр Гита Гандбхир исследует гибель афроамериканки Аджике Оуэнс. Инцидент произошёл во время конфликта с её соседкой Сьюзан Лоринц.

"Мы использовали реальные кадры с полицейских камер, чтобы зритель почувствовал себя участником событий", — объяснила режиссёр.

Фильм анализирует применение закона "Stand Your Ground" ("Стой на своём") в этом деле. Этот закон разрешает применять силу при ощущении угрозы.

Картина не даёт однозначных оценок действиям сторон. Она представляет зрителю все материалы для самостоятельного анализа.

Документальный проект вызвал широкую дискуссию в американском обществе. Зрители отмечают его эмоциональное воздействие и актуальную тематику.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
