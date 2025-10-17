Всего 20 минут на экране: как Тияна Тейлор неожиданно возглавила гонку за Оскар

Актриса Тияна Тейлор возглавила прогнозы кинопортала Gold Derby на получение "Оскара". Речь идёт о номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Битва за битвой".
Эксперты отмечают парадоксальность ситуации. Тейлор провела на экране всего около двадцати минут.
Несмотря на это, её героиня Перфидия Беверли-Хиллс оказала сильное влияние на зрителей. "Эта киска не дёрнется для тебя!" — стало одной из самых запоминающихся реплик картины.
Персонаж доминирует в первой трети ленты, после чего исчезает. Однако его присутствие ощущается на протяжении всего фильма.
Тейлор сейчас опережает таких конкуренток, как Эль Фаннинг и Ариану Гранде. Её шансы на номинацию эксперты оценили в 91%.
Ситуация в категории остаётся непредсказуемой. Слабый состав претенденток мог способствовать резкому взлёту Тейлор.
