Всего 20 минут на экране: как Тияна Тейлор неожиданно возглавила гонку за Оскар

1:00
Кино

Актриса Тияна Тейлор возглавила прогнозы кинопортала Gold Derby на получение "Оскара". Речь идёт о номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Битва за битвой".

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эксперты отмечают парадоксальность ситуации. Тейлор провела на экране всего около двадцати минут.

Несмотря на это, её героиня Перфидия Беверли-Хиллс оказала сильное влияние на зрителей. "Эта киска не дёрнется для тебя!" — стало одной из самых запоминающихся реплик картины.

Персонаж доминирует в первой трети ленты, после чего исчезает. Однако его присутствие ощущается на протяжении всего фильма.

Тейлор сейчас опережает таких конкуренток, как Эль Фаннинг и Ариану Гранде. Её шансы на номинацию эксперты оценили в 91%.

Ситуация в категории остаётся непредсказуемой. Слабый состав претенденток мог способствовать резкому взлёту Тейлор.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
