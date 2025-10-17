Тело дублёрши и принципы мужа: почему Лиза Моряк отказалась от обнажённых сцен в кино

Актриса Лиза Моряк заявила об отказе от съёмок в сценах с обнажением. Об этом она рассказала в интервью для шоу "Get ready with us".
Исполнительница роли Анастасии Сергеевны в сериале "Жизнь по вызову" объяснила свою позицию. Все откровенные сцены выполняет профессиональная дублёрша.
"Муж сказал: "Это тело моё, я не хочу, чтобы его кто-то видел". Я его поддерживаю. Считаю, что артист в первую очередь показывает эмоцию", — заявила Моряк.
Актриса также сослалась на личные ощущения. Она испытывает дискомфорт от возможности оголиться перед зрителями.
При этом Моряк лично участвовала в подборе дублёрши. Она выбирала из претенденток по фотографиям, ориентируясь на определённые параметры.
Решение актрисы не помешало развитию её карьеры. Её героиня в "Жизни по вызову" стала одной из ключевых, получив продолжение в новом сезоне и полнометражном фильме.
