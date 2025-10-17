Союзмультфильм о будущем анимации: как ИИ может изменить индустрию

На фестивале TO: KU Fest 2025 обсуждаются перспективы ИИ в анимации. Союзмультфильм подчеркивает важность человеческого творчества в этом процессе.

Фото: commons.wikimedia.org by Leokand, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Союзмультфильм

Как сообщает ТАСС, искусственный интеллект (ИИ) станет частью индустрии анимации и может помочь выйти "на новую орбиту", заявил журналистам генеральный директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Я думаю, здесь важно понять, кто является создателем, а кто — помощником. Очень важно, чтобы человек и искусственный интеллект не менялись местами в художественной анимации, потому что сфера творчества — это, прежде всего, диалог между людьми", — сказал Машковцев на фестивале якутской анимации TO: KU Fest.

Он назвал нейросеть инструментом, выразив уверенность в том, что эта технология станет часть индустрии. По его мнению, важно, чтобы ИИ как инструмент "не вытеснил человеческое творчество и фантазию".

Он напомнил о ценности искусства и способности передать видение мира.

В Якутске с 16 по 18 октября проходит третий фестиваль якутской анимации TO: KU Fest 2025, собравший ведущих специалистов, включая представителей всех якутских анимационных студий. В программе предусмотрены мастер-классы, образовательные и лекционные блоки с участием экспертов.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали трейлер к новому фильму режиссёра Сарика Андреасяна "Простоквашино". Публика критиковала создателей картины за топорно выполненных с помощью ИИ мультперсонажей.