Лицензия на обучение: почему Богомолов обвинил народных артистов в недобросовестном бизнесе

Режиссёр Константин Богомолов подверг резкой критике распространённую практику в театральной среде. Он высказался против открытия платных актёрских школ заслуженными и народными артистами России.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Константин Богомолов

Поводом для заявления стало интервью Богомолова в шоу "Дайте сказать!". Худрук Театра на Бронной назвал тенденцию по набору студентов за деньги тревожной. По его мнению, звание не всегда подтверждает педагогическое мастерство.

"Каждый народный, заслуженный уже себе набирает… Понятное дело, надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом", — заявил режиссёр.

Богомолов также обратил внимание на необходимость более строгого контроля со стороны государства. Он предложил тщательнее прорабатывать вопрос выдачи лицензий для подобной образовательной деятельности.

Критика прозвучала вскоре после того, как сам режиссёр получил почётное звание. Этим летом Владимир Путин присвоил Константину Богомолову статус "Заслуженного деятеля искусств России".