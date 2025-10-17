Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями

Издание Collider опубликовало список из десяти анимационных картин Disney. Редакция считает их наиболее значимыми для мировой культуры.
В рейтинг вошли ленты, выпущенные с 1981 по 2017 год. Основным критерием отбора стал высокий зрительский интерес спустя годы.
Лидером списка стал "Король Лев" 1994 года. Журналисты отмечают универсальность его сюжета.
"Это идеальное сочетание юмора и сердца, с шекспировским чувством семейной драмы", — подчёркивается в материале.
Вторую позицию заняла "Русалочка" 1989 года. Критики видят в ней глубокое повествование. История поднимает серьёзные вопросы о любви и семейных отношениях.
На третьем месте находится "Красавица и Чудовище" 1991 года. Лента исследует темы искупления и сопереживания. Её музыкальное и анимационное исполнение получило высочайшие оценки.
В итоговый перечень также вошли "Мулан", "Аладдин" и более современная работа "Тайна Коко".
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?