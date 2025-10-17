Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями

Издание Collider опубликовало список из десяти анимационных картин Disney. Редакция считает их наиболее значимыми для мировой культуры.

Фото: YouTube канал Мультики by Скриншот видео YouTube канала Мультики, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Русалочка

В рейтинг вошли ленты, выпущенные с 1981 по 2017 год. Основным критерием отбора стал высокий зрительский интерес спустя годы.

Лидером списка стал "Король Лев" 1994 года. Журналисты отмечают универсальность его сюжета.

"Это идеальное сочетание юмора и сердца, с шекспировским чувством семейной драмы", — подчёркивается в материале.

Вторую позицию заняла "Русалочка" 1989 года. Критики видят в ней глубокое повествование. История поднимает серьёзные вопросы о любви и семейных отношениях.

На третьем месте находится "Красавица и Чудовище" 1991 года. Лента исследует темы искупления и сопереживания. Её музыкальное и анимационное исполнение получило высочайшие оценки.

В итоговый перечень также вошли "Мулан", "Аладдин" и более современная работа "Тайна Коко".