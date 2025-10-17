Культовый мультфильм 60-х оживёт: как Джим Керри модернизирует шедевр мультипликации

2:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джим Керри возглавит экранизацию культового мультфильма 60-х.

Фото: ВК-аккаунт Джима Керри by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Джим Керри

Новый отчёт от The Wrap сообщает, что Керри (из фильмов Маска, Соник в кино) ведёт переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в игровом фильме по мотивам классического мультфильма будущего — Джетсонов, хотя это не единственная важная деталь. Сообщается также, что Колин Треворроу (Мир Юрского периода: Господство) ведёт переговоры о том, чтобы стать режиссёром проекта, а Треворроу и Джо Эпштейн будут писать сценарий.

Джетсоны впервые появились в 1962 году и познакомили зрителей с футуристической жизнью семьи Джетсонов в 2062 году. Зрители быстро познакомились с Джорджем и Джейн Джетсон, их дочерью Джуди, сыном Элроем, их роботом-горничной Рози и очаровательной собакой Астро, которые переживали различные приключения в Орбит-Сити.

На протяжении шоу семья попадала в самые разные забавные ситуации. Сериал шёл 24 эпизода, а затем был возрождён в 1980-х для ещё 51 эпизода.

Хотя это не первый раз, когда Джетсоны попадают на большой экран: в 1990 году вышел фильм Джетсоны: Фильм. В нём семья переехала на отдалённые просторы космоса, но вскоре начала скучать по дому, а новая работа Джорджа оставляла желать лучшего. Фильм собрал 20 миллионов долларов в прокате за три недели.

Джетсоны были популярны примерно в одно время с Флинтстоунами, и эта франшиза за годы была неоднократно возрождена, в том числе в игровом формате. На самом деле Флинтстоуны получили два игровых фильма, а Джетсоны — ни одного. Теперь Треворроу и Керри хотят это изменить, и, честно говоря, давно пора.

Что касается роли Керри, скорее всего, он сыграет Джорджа Джетсона, поскольку его уникальное комедийное чутьё идеально подойдёт, чтобы строить вокруг него динамику всей семьи. В мультфильме Джордж был более прямолинейным персонажем, тогда как остальные члены семьи создавали более яркие, необычные ситуации. В этой версии мы можем увидеть обратную динамику.

Надеемся, что многое из того, что делало оригинальный мультфильм таким успешным, сохранится, и, безусловно, это касается Рози — она снова может украсть все сцены, в зависимости от того, кто озвучит её.