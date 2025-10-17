Дебют Уизерспун в литературе: как рождался триллер о хирурге, написанный с Кобеном

Актриса Риз Уизерспун представила свою первую литературную работу. Роман "Gone Before Goodbye" создан в соавторстве с известным писателем Харланом Кобеном.

Фото: commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Риз Уизерспун

Книга представляет собой психологический триллер для взрослой аудитории. Главная героиня — военный хирург Мэгги МакКейб, которая начинает заниматься пластическими операциями после профессиональных неудач.

Идея персонажа принадлежит самой Уизерспун.

"Она словно жила у меня в голове, и я поняла, что мне придётся что-то с этим делать", — призналась актриса.

С Кобеном Уизерспун познакомилась девять лет назад, будучи давней поклонницей его творчества. Писатель сначала скептически отнёсся к предложению о сотрудничестве.

"Но когда она начала рассказывать о частных врачах, которые нелегально делают операции богатым людям… Мне это понравилось", — поделился Кобен.

Права на экранизацию пока не проданы. Авторы хотят сначала получить отзывы читателей.

Уизерспун известна своим книжным клубом, созданным в 2017 году. Ранее она уже успешно экранизировала несколько произведений, включая "Дикую" и "Большую маленькую ложь".