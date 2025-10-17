Премьера Паромщика: какие города станут первыми зрителями фильма о стойкости русского человека

Режиссёр Фёдор Попов представит новый фильм "Паромщик" в пяти городах России. Специальные премьерные показы пройдут с 26 по 30 октября в Воронеже, Луганске, Донецке, Мариуполе и Таганроге.
По информации argumenti.ru, на все показы лично приедет создатель картины с актёрами. Для зрителей подготовлены творческие встречи и автограф-сессии.
Картина рассказывает историю жителя запорожского села Константиныча. После разрушения моста герой начинает перевозить людей на пароме, связывая не только берега, но и человеческие судьбы.
"Это фильм о простых людях, их отношениях, любви к Родине и верности своим принципам", — пояснил режиссёр.
Проект создан для патриотического воспитания молодёжи. Он показывает, как в трудные времена важно оставаться стойким и человечным.
Широкий прокат картины начнётся 30 ноября. Жители пяти городов получат уникальную возможность увидеть фильм на месяц раньше остальных зрителей страны.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?