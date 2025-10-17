Премьера Паромщика: какие города станут первыми зрителями фильма о стойкости русского человека

Режиссёр Фёдор Попов представит новый фильм "Паромщик" в пяти городах России. Специальные премьерные показы пройдут с 26 по 30 октября в Воронеже, Луганске, Донецке, Мариуполе и Таганроге.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кинотеатр

По информации argumenti.ru, на все показы лично приедет создатель картины с актёрами. Для зрителей подготовлены творческие встречи и автограф-сессии.

Картина рассказывает историю жителя запорожского села Константиныча. После разрушения моста герой начинает перевозить людей на пароме, связывая не только берега, но и человеческие судьбы.

"Это фильм о простых людях, их отношениях, любви к Родине и верности своим принципам", — пояснил режиссёр.

Проект создан для патриотического воспитания молодёжи. Он показывает, как в трудные времена важно оставаться стойким и человечным.

Широкий прокат картины начнётся 30 ноября. Жители пяти городов получат уникальную возможность увидеть фильм на месяц раньше остальных зрителей страны.