Огненная кубинка: как Ана де Армас подчинила себе Голливуд и сердца самых желанных мужчин

Она словно сошла с экрана старого фильма — утончённая, чувственная, с томным взглядом и акцентом, который сводит с ума даже самых сдержанных мужчин. Ана де Армас из тех женщин, в которых влюбляются без предупреждения. Её путь — это история о том, как девушка с Кубы покорила Голливуд, а заодно и целый список звёздных сердец.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ана де Армас

От Гаваны до красных дорожек

Родившаяся под жарким кубинским солнцем, Ана всегда мечтала о кино. В 18 лет она оставила родной остров и отправилась в Испанию — туда, где начиналась её взрослая жизнь и первые роли. Именно там судьба свела будущую звезду с актёром Марком Клотетом. Молодая пара не стала медлить: спустя несколько месяцев после знакомства они поженились. Но брак продлился недолго — всего два года. После развода Ана поняла, что пора двигаться дальше, и улетела покорять Голливуд.

Голливуд, камеры и первые романы

В Калифорнии актриса быстро привлекла внимание не только кастинг-директоров, но и мужчин. Среди них был агент по поиску талантов Франклин Латт. Их отношения держались в тени — никаких громких признаний, лишь редкие совместные кадры, пойманные папарацци. Именно в то время Ана получила заметную роль в фильме "Бегущий по лезвию 2049". Появились слухи, что агент мог помочь любимой в карьере, но актриса категорически отрицала любую связь между чувствами и работой.

Художник с кубинской душой

На премьеру "Бегущего по лезвию 2049" Ана пришла не одна — рядом был художник Алехандро Пиньейро Белло. Оба родом с Кубы, оба творческие и свободолюбивые. Они путешествовали, делились снимками в соцсетях, а Ана подружилась с дочерью Алехандро Софией. Казалось, это союз на годы, но спустя два года отношения тихо сошли на нет. Актриса вновь осталась одна — но ненадолго.

Когда любовь встречает славу

Следующий роман Аны стал настоящим блокбастером таблоидов. На съёмках триллера "Глубокие воды" она познакомилась с Беном Аффлеком. Они быстро нашли общий язык — их видели вместе в путешествиях, на прогулках, а во время пандемии пара даже уединилась на Кубе. Поклонники и журналисты следили за каждым шагом, а влюблённые не скрывали нежности. Но в январе 2021-го сказка закончилась. Позже Ана призналась, что не выдержала давления прессы и разницы в жизненных планах. Она мечтала о семье, а у Бена уже было трое детей.

Новый этап — без лишнего шума

После громкого расставания актриса предпочла тишину. Её новым избранником стал Пол Букадакис, топ-менеджер приложения для знакомств и бывший режиссёр клипов. Знакомство произошло через друзей, и с тех пор они старались держаться подальше от камер. Иногда пару замечали на светских вечеринках, как на афтепати "Оскара" в 2023 году. Ходили слухи, что Пол представил Ану своей семье и всё шло к серьёзным отношениям. Но уже в 2024 году роман подошёл к концу — без драмы и громких заголовков.

Возвращение на Кубу — и скандал

Весной того же года имя де Армас снова прогремело в новостях. На снимках, попавших в таблоиды, актриса целовалась с Мануэлем Анидо Куэстой — пасынком действующего президента Кубы. Молодой адвокат, советник политической элиты, стал новым избранником актрисы. Официальных комментариев не последовало, но общественность разделилась: кто-то осуждал Ану за связь с представителем власти, а кто-то защищал её право на личную жизнь. Сама актриса предпочла не вступать в споры.

Слухи о романе с Томом Крузом

Когда стало известно, что Ана и Том Круз вместе снимаются в фильме "Глубже", интернет вспыхнул от догадок. Пару заметили на ужине в День святого Валентина, а позже — на дне рождения Дэвида Бекхэма. Том, как настоящий джентльмен, устроил возлюбленной эффектный сюрприз: арендовал вертолёт, чтобы доставить её из центра Лондона в аэропорт. Такой жест стоил ему больше миллиона рублей — и стал поводом для сотен заголовков. Их отношения выглядели как начало новой голливудской легенды, но в октябре 2025 года стало известно, что пара рассталась, сохранив дружбу и совместную работу над фильмом.

Голливудская муза

Ана де Армас не просто красива — в ней удивительным образом сочетаются мягкость и сила. На экране она может быть ранимой, но в жизни — решительной и независимой. Она выстраивает карьеру без компромиссов, выбирает роли, которые раскрывают её глубину, и умеет оставаться загадкой, даже когда о ней говорят все.

Её фильмография — это не просто список удачных ролей. "Не время умирать", "Достать ножи", "Блондинка" — каждая работа приближает её к статусу звезды первой величины, а личная жизнь лишь подтверждает: перед такой женщиной трудно устоять.

