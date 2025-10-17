Поймать монстра: чем фильм ужасов удивит зрителей и как он перекликается с Леоном

4:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Мадс Миккельсен заговорил по-русски в дублированном трейлере "Поймать монстра".

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Вы когда-нибудь боялись чудовищ, скрывающихся под кроватью в детстве? Я — да. А теперь представьте, что это существо реально и только что поглотило ваших родителей. В фильме Брайана Фуллера "Поймать монстра" всё происходит именно так, и даже страшнее — ведь все события разворачиваются на глазах маленькой девочки. Начало жутковатое, да. Но на деле фильм не так страшен, как о нём говорят. Почему — разберёмся.

О чём трейлер и фильм

Главная героиня — восьмилетняя девочка Аврора. Её родители пропали, и она абсолютно уверена, что их съел монстр, живущий под её кроватью. Что предпринимает смышленая девочка? Верно, она идёт к подозрительному соседу и предлагает ему за деньги уничтожить чудовище. Сосед, роль которого исполняет Мадс Миккельсен, оказывается профессиональным киллером, скрывающимся в доме, где живёт ребёнок.

Но я бы не советовал смотреть трейлер тем, кто ещё не знаком с фильмом, чтобы не портить впечатление раскрытием некоторых сюжетных моментов. Всё равно интересно? Тогда вперёд. В ролике герой Миккельсена признаётся, что родителей девочки убили вовсе не монстры, а люди, охотящиеся за ним. Мучимый виной, киллер соглашается выполнить заказ Авроры, не забыв принять от неё щедрое вознаграждение (вина виной, а работа по расписанию). А может, монстр на самом деле существует? Трейлер до конца этого не раскрывает, но создаётся ощущение, что фильм преподнесёт неожиданный поворот сюжета.

Интересно, что в видео многие сцены выглядят комично — вероятно, чтобы расширить аудиторию. "Поймать монстра" подходит для семейного просмотра, если вашим детям уже от 10-12 лет, как пишет The Verge.

Что за монстр и кто его придумал

Хотя сюжет кажется немного банальным из-за отсылок к "Леону", сам монстр — настоящее произведение искусства. Сначала он выглядит как милое, но зловещее существо из пыли в форме кролика (в оригинале фильм называется Dust Bunny, то есть "Клубок пыли"). Затем эта милая тварь превращается в гигантскую пушистую пиранью размером с комнату и начинает поглощать людей целиком. Автор идеи — Брайан Фуллер, известный по сериалам "Ганнибал" и "Мертвые до востребования". Теперь он дебютирует в большом кино.

Визуально фильм радует глаз, хотя местами графика нарочито комичная, чтобы подчеркнуть, что события показаны глазами ребёнка. В целом картина сочетает атмосферу и стиль разных проектов: смесь "Леона", "Полтергейста" и "Джона Уика" в эстетике "Города потерянных детей" и фильмов Уэса Андерсона. Роскошные интерьеры, винтовые лестницы, старинные лифты, контрастные цвета и внимание к деталям — от еды в кадре (стилизованной той же художницей, что работала над "Ганнибалом") до причудливых ламп (например, курица со светящимся яйцом).

Плюс впечатляет актёрский состав: помимо Миккельсена, в фильме снимаются легендарная актриса Сигурни Уивер в роли женщины-киллера и актёр Дэвид Дастмалчян в образе бандита.

Что говорят критики

Фильм уже показали на западных фестивалях, и критики в основном в восторге — 93% свежести на Rotten Tomatoes. Его называют стильной, слегка жуткой и трогательной сказкой. Многие отмечают, что картина идеально подходит для знакомства с жанром хоррора: пугает, но не травмирует, в отличие от "Изгоняющего дьявола".

По словам критика Марьи Гейтс из Indiewire, Миккельсен сыграл одну из самых трогательных ролей в карьере. А для Софи Слоун, сыгравшей девочку, это дебют в кино — пока рано оценивать её игру, но в целом она держится уверенно, хотя в некоторых моментах (например, во время атаки монстра на родителей) немного не дотягивает.

Есть и критика: некоторые отмечают, что фильм местами выглядит перегруженным идеями, которые не всегда гармонично работают: "Милая графика сочетается с мрачной тематикой, но неровный юмор и стилизация подрывают её потенциал", — пишет Screen Rant.

Итог

В итоге перед нами душевная история: странная, красивая и слегка безумная. Фильм стоит посмотреть хотя бы раз, ведь редко на экране встречаются сразу два культовых актёра (Сигурни Уивер и Мадс Миккельсен). В прокат картина выходит 25 декабря. И лучше не заглядывать под кровать, мало ли.