Эта сцена из Крёстного отца — нечто большее, чем кино: она раскрывает настоящую сущность семьи и бизнеса

Названа самая шедевральная сцена из кинокартины "Крёстный отец" режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы.

Вечная трилогия "Крёстный отец" по праву считается одной из величайших кинолент всех времён. Настолько, что даже более чем через пять десятилетий фанаты продолжают обсуждать теории, замечать упущенные детали и анализировать сцены.

Выбрать один яркий момент почти невозможно — смерть Сонни Корлеоне, знаменитая фраза "Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться" и расчленение лошади считаются одними из лучших сцен в истории кино.

Однако есть сцена, о которой говорят гораздо меньше, — момент, когда Майкл понимает, что за перестрелкой в доме в начале второй части стоит Фредо. Его линия, пронзающая сердце сильнее любого удара или ранения, делает противостояние Майкла с Фредо в новогоднюю ночь одним из самых мощных моментов всей франшизы. Это не только потому, что сцена идеально передаёт боль Майкла от предательства Фредо, но и потому, что она задаёт тон остальной части фильма.

Противостояние Майкла с Фредо в новогоднюю ночь — кинематографическое совершенство

В этой ключевой сцене из "Крёстного отца-2" Майкл Корлеоне раскрывает предателя в своём окружении, ответственного за покушение на его семью. Откровение происходит на праздновании Нового года в Гаване, когда Майкл понимает, что предателем оказался его брат Фредо. Майкл одет в чёрный костюм, а Фредо — в наивно белый. В этом жутком кинематографическом моменте Майкл притягивает Фредо к себе и даёт знаменитый "поцелуй смерти", шепча: "Я знаю, это был ты, Фредо. Ты разбил моё сердце. Ты разбил моё сердце".

После неудачной попытки убить Хаймана Рота и штурма места восставшими, Фредо удаётся сбежать, но позже он возвращается домой под влиянием людей Майкла. Фильм далее сосредоточен на отношениях между братьями. Фредо допрашивают о заговоре Хаймана Рота; он утверждает, что ничего не знает о покушении, но выражает недовольство ростом влияния Майкла.

Майкл отрекается от него и даёт чёткие инструкции своему убийце, Алу Нери, обеспечивая безопасность Фредо только на время жизни их матери. После похорон матери Майкл делает вид, что примиряется с Фредо, но понимающий взгляд в сторону Нери намекает на последующее казнь. Под конец фильма Фредо берут на рыбалку на озере Тахо и убивают, пока Майкл наблюдает с берега.

Сцена новогодней ночи уникальна по двум причинам. Во-первых, это первая сцена в трилогии, включающая реальные исторические события. В ночь с 31 декабря 1958 года на 1 января 1959 года кубинский диктатор Фульхенсио Батиста ушёл в отставку на фоне революции под руководством Че Гевары и Фиделя Кастро. Фильм показывает, как Майкл Корлеоне посещает новогоднее торжество Батисты, совпадающее с его отречением. Год спустя президент Кеннеди ввёл эмбарго США против Кубы, которое частично смягчил президент Обама в 2014 году. Включение исторических событий в кино всегда интересно, особенно когда они отражают или объясняют политический контекст современности.

Во-вторых, сцена подчёркивает общую тему трилогии — бизнес важнее личного, показывая, что даже члены семьи Корлеоне не застрахованы от безжалостности Майкла в случае предательства в деловых вопросах. На протяжении первого фильма и большей части второго Майкл готов убивать ради семьи, но после предательства Фредо он становится готовым убивать собственную семью, чтобы защитить свою империю.

В этой сцене ясно, что судьба Фредо предрешена, и хотя решение уничтожить его продолжает преследовать Майкла в третьей части, новогодняя ночь становится поворотным моментом в его характере, превращая его из антигероя, которому можно восхищаться, в антагониста, действия которого вызывают страх, а не восхищение.