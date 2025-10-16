Эта сцена из Крёстного отца — нечто большее, чем кино: она раскрывает настоящую сущность семьи и бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:26
Кино

Названа самая шедевральная сцена из кинокартины "Крёстный отец" режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы.

Гангстер в кабриолете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гангстер в кабриолете

Вечная трилогия "Крёстный отец" по праву считается одной из величайших кинолент всех времён. Настолько, что даже более чем через пять десятилетий фанаты продолжают обсуждать теории, замечать упущенные детали и анализировать сцены.

Выбрать один яркий момент почти невозможно — смерть Сонни Корлеоне, знаменитая фраза "Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться" и расчленение лошади считаются одними из лучших сцен в истории кино.

Однако есть сцена, о которой говорят гораздо меньше, — момент, когда Майкл понимает, что за перестрелкой в доме в начале второй части стоит Фредо. Его линия, пронзающая сердце сильнее любого удара или ранения, делает противостояние Майкла с Фредо в новогоднюю ночь одним из самых мощных моментов всей франшизы. Это не только потому, что сцена идеально передаёт боль Майкла от предательства Фредо, но и потому, что она задаёт тон остальной части фильма.

Противостояние Майкла с Фредо в новогоднюю ночь — кинематографическое совершенство

В этой ключевой сцене из "Крёстного отца-2" Майкл Корлеоне раскрывает предателя в своём окружении, ответственного за покушение на его семью. Откровение происходит на праздновании Нового года в Гаване, когда Майкл понимает, что предателем оказался его брат Фредо. Майкл одет в чёрный костюм, а Фредо — в наивно белый. В этом жутком кинематографическом моменте Майкл притягивает Фредо к себе и даёт знаменитый "поцелуй смерти", шепча: "Я знаю, это был ты, Фредо. Ты разбил моё сердце. Ты разбил моё сердце".

После неудачной попытки убить Хаймана Рота и штурма места восставшими, Фредо удаётся сбежать, но позже он возвращается домой под влиянием людей Майкла. Фильм далее сосредоточен на отношениях между братьями. Фредо допрашивают о заговоре Хаймана Рота; он утверждает, что ничего не знает о покушении, но выражает недовольство ростом влияния Майкла.

Майкл отрекается от него и даёт чёткие инструкции своему убийце, Алу Нери, обеспечивая безопасность Фредо только на время жизни их матери. После похорон матери Майкл делает вид, что примиряется с Фредо, но понимающий взгляд в сторону Нери намекает на последующее казнь. Под конец фильма Фредо берут на рыбалку на озере Тахо и убивают, пока Майкл наблюдает с берега.

Сцена новогодней ночи уникальна по двум причинам. Во-первых, это первая сцена в трилогии, включающая реальные исторические события. В ночь с 31 декабря 1958 года на 1 января 1959 года кубинский диктатор Фульхенсио Батиста ушёл в отставку на фоне революции под руководством Че Гевары и Фиделя Кастро. Фильм показывает, как Майкл Корлеоне посещает новогоднее торжество Батисты, совпадающее с его отречением. Год спустя президент Кеннеди ввёл эмбарго США против Кубы, которое частично смягчил президент Обама в 2014 году. Включение исторических событий в кино всегда интересно, особенно когда они отражают или объясняют политический контекст современности.

Во-вторых, сцена подчёркивает общую тему трилогии — бизнес важнее личного, показывая, что даже члены семьи Корлеоне не застрахованы от безжалостности Майкла в случае предательства в деловых вопросах. На протяжении первого фильма и большей части второго Майкл готов убивать ради семьи, но после предательства Фредо он становится готовым убивать собственную семью, чтобы защитить свою империю.

В этой сцене ясно, что судьба Фредо предрешена, и хотя решение уничтожить его продолжает преследовать Майкла в третьей части, новогодняя ночь становится поворотным моментом в его характере, превращая его из антигероя, которому можно восхищаться, в антагониста, действия которого вызывают страх, а не восхищение.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
