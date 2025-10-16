Сошла с ума на острове — новый фильм Сэма Рэйми удивит даже преданных поклонников ужастиков

5:24 Your browser does not support the audio element. Кино

В Сети обсуждают интригующий трейлер хоррора режиссёра Сэма Рэйми, повествующей о сотруднице, оказавшейся с начальником на необитаемом острове.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туфли с острым носком

Представьте Тома Хэнкса из "Изгоя", который сходит с ума на пустынном острове и голыми руками сражается с огромным кабаном, при этом смеясь. Именно так выглядит трейлер "Пришлите помощь", нового фильма режиссёра культовых "Зловещих мертвецов" Рэйми, который выйдет 30 января 2026 года. Ролик уже собрал более 2000 комментариев на видеохостинге.

Зрители отмечают, что главные герои (Дилан О'Брайен и Рэйчел Макадамс) заслуживают "Оскара" как лучший кинодуэт года за их "химию". Сам фильм называют "дикарским" и "обманывающим ожидания", ведь под видом романтической комедии режиссёр отправляет зрителей в безумное приключение о выживании. Вместо привычной романтики — история скромной офисной сотрудницы, которая мгновенно превращается в настоящего психопата и искусного убийцу. Заинтересовало? Тогда предлагаю заглянуть глубже в сюжет.

О чём фильм

Трейлер не раскрывает ключевые сюжетные линии. Как справедливо написал один из зрителей в комментариях: "Я отдаю должное этому трейлеру за то, что в нем показаны только фрагменты, которые подогревают интерес к фильму. Именно так и должен быть сделан трейлер".

Но кое-что (и этого вполне достаточно) понять мы можем. Перед нами история офисной сотрудницы Линды Лиддл (Рэйчел Макадамс), которая плохо уживается со своим начальником (Дилан О'Брайен). Он относится к ней с пренебрежением, а однажды даже заявляет, что она "плохо пахнет". Он требует от неё доказать профессионализм, потому что "не видит в ней никакой ценности". Вместе они отправляются в рабочую поездку для участия в бизнес-сделке, но самолёт терпит крушение на необитаемом острове. Судя по трейлеру, выживают только Линда и её босс, причем у последнего травма ноги, и он не может ходить. В этих обстоятельствах им приходится выживать.

Если начальник Линды не может передвигаться, то девушка с первых кадров показывает себя не как скромная сотрудница, а как яростная охотница, которая легко добывает еду и делает из листьев пальмы повязку для ноги босса. Вероятно, лучший момент трейлера (абсолютно в духе раннего Рэйми) — это когда Лиддл с улыбкой приносит из леса голову гигантского кабана, с которым сразилась один на один.

Главная мысль трейлера: в различных условиях люди ведут себя по-разному. На работе Линда — обычная скромница, а на необитаемом острове — гроза всех кабанов. Теперь она главная, а её начальник — подчиненный.

Что пишут зрители

Почти все 2000 комментариев — положительные. Это большая редкость, особенно среди новинок года. Люди хвалят трейлер за актерский состав: особенно радуются возвращению Рэйчел Макадамс, которая не снималась с 2023 года после фильма "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет". Тот, кто свел этих двух актеров вместе, заслуживает "Оскара" хотя бы за саму идею такого сотрудничества.

Некоторые сравнивают фильм по атмосфере с культовыми "Мизери" и "Изгоем". От первого здесь психопатичный главный персонаж, от второго — общая атмосфера и локация. Другие зрители хвалят Сэма Рэйми за то, что он не взялся за привычные "приквелы, сиквелы, франшизы", а создал абсолютно оригинальный фильм, не являющийся перезапуском или ремейком.

Лучший ужастик 2025 года?

Конечно, по трейлеру нельзя составить полноценное мнение о фильме. Но уже сейчас можно отметить, что он выглядит намного оригинальнее, сумасшедше и пугающе по сравнению с главными новинками этого года. Что выходило ранее: "Орудия", "Заклятие 4"? В обзорах я рассказывал, что они скорее напоминают комедии. Первый — за карикатурную злодейку, за которой в финале гоняются дети в духе "Бенни Хилла". Второй — за смещение жанровых ориентиров: ужастик превращается в семейную драму.

"Пришлите помощь" заметно выделяется на их фоне своей темой, ведь буквально каждый может оказаться на месте главных героев. Только в начале 2025 года в таких обстоятельствах оказалось более 300 человек, по данным Metro. Кроме того, фильм предлагает необычный взгляд на отношения начальник-сотрудник, когда рабочая иерархия меняется мгновенно. К тому же кино о "сильных женщинах" встречается нечасто, а Макадамс играет так убедительно, что в её превращение веришь безоговорочно.

Ждем конца января и надеемся, что полная версия ужастика не разочарует. А пока можно пересмотреть лучшие фильмы о выживании на необитаемом острове. Я бы рекомендовал классический "Изгой" (2000) с Хэнксом и добавил бы "Человек — швейцарский нож" (2016) и "Повелителя мух" (1990).